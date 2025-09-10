La defensa antiaérea de la OTAN ayudó a interceptar “varios” drones en Polonia (portavoz)

La defensa antiaérea de la OTAN ayudó a interceptar "varios" drones en el espacio aéreo polaco durante la noche, según afirmó el miércoles la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart.

"Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", señaló Hart en X, precisando que el secretario general del bloque transatlántico "está en contacto" con las autoridades polacas.

La vocera anunció también que los embajadores de la alianza estaban en una reunión ordinaria este miércoles por la mañana y "discutirán cómo respondió la OTAN a los drones que entraron en Polonia durante la noche".

del/ec/jxb/mmy/pb