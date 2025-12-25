La defensa antiaérea rusa derriba 25 drones ucranianos con destino a Moscú, según el alcalde

25 dic (Reuters) -

Las unidades de defensa antiaérea de Rusia derribaron 25 drones ucranianos que se dirigían a Moscú a lo largo de la jornada del miércoles, dijo el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Sobianin, en una serie de mensajes en la aplicación de mensajería Telegram, dijo que los drones fueron repelidos durante un periodo de unas 23 horas. Los equipos de emergencia examinaron los fragmentos que impactaron contra el suelo, pero no se registraron daños.

Nueve de los drones fueron repelidos desde poco después de las 23:00 hora local (2000 GMT).

Dos de los cuatro principales aeropuertos que dan servicio a la capital limitaron sus operaciones durante un tiempo, dijo la autoridad rusa de aviación civil en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus unidades de defensa antiaérea habían destruido 29 drones ucranianos en todo el país en un periodo de tres horas que finalizó a las 23:00 hora local. No quedó claro de inmediato si estos incluían los drones con destino a Moscú citados por Sobianin. El ministerio había dicho anteriormente que sus unidades de defensa antiaérea habían destruido 172 drones ucranianos durante la noche, casi la mitad de ellos sobre regiones fronterizas con Ucrania.

El ejército ucraniano dijo que sus drones habían atacado durante la noche la planta de caucho sintético de Yefrémov, en la región rusa de Tula, al sur de Moscú, y un almacén de drones marinos en la península de Crimea, ocupada por Rusia.

El gobernador de la región de Tula, Dmitri Milyaev, dijo que los restos de un dron ucraniano derribado provocaron un incendio en una planta industrial. No identificó la instalación. Dijo que las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron 12 drones ucranianos sobre la región.

En respuesta a los continuos ataques rusos contra Ucrania, Kiev ha intensificado los ataques con drones en el interior de Rusia, afirmando que tiene como objetivo instalaciones militares, energéticas y logísticas para perturbar el esfuerzo bélico de Moscú.