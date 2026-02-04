La Defensa Civil de Gaza anuncia 9 muertos en ataques israelíes

Nueve personas murieron este miércoles en ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil del territorio palestino; una agresión que el ejército del Estado hebreo justificó al denunciar disparos contra sus soldados, que hirieron gravemente a un oficial.

La violencia en la Franja de Gaza continúa a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Israel y el movimiento islamista Hamás se acusan mutuamente de violarlo.

Nueve personas, entre ellas tres niños, fallecieron y 31 resultaron heridas en los ataques que tuvieron como objetivo el norte y el sur de la Franja, según la Defensa Civil, organismo de primeros auxilios dependiente de Hamás.

Tres cuerpos fueron trasladados al hospital Nasser de Jan Yunis tras esos ataques, que alcanzaron tiendas de campaña y viviendas en esa zona del sur de Gaza, y otros seis cuerpos llegaron al hospital Al-Chifa después de bombardeos en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, según la misma fuente.

Por su parte, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo "ataques precisos" después de que "terroristas abrieran fuego" contra sus soldados, hiriendo de gravedad a un oficial.

El sábado, los bombardeos israelíes dejaron 32 muertos, según la Defensa Civil. El ejército israelí afirmó que llevó a cabo esos ataques en respuesta a violaciones del alto el fuego.