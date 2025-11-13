La defensa de García Ortiz denuncia un "juicio paralelo" y confía en que no afecte a la "independencia" para sentenciar

MADRID, 13 Nov. 2025 (Europa Press) -

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado este jueves en la última sesión del juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS) la existencia de un "juicio paralelo", al tiempo que ha expresado su confianza en que no afectará a la "independencia" de los magistrados a la hora de dictar sentencia.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha arrancado de esta forma su informe final para defender a García Ortiz de la presunta revelación cometida contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la que podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de US$400.000.

Ocio ha explicado que a lo largo de las pesquisas se han enfrentado a numerosas "dificultades" porque este caso "ha estado marcado por un contexto mediático excepcional" que "ha desbordado el debate jurídico".

"Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo --basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales-- que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado", ha afirmado.

No obstante, ha concluido esta "pequeña introducción" expresando su confianza en que "esa contaminación externa" no afecte "a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia".

"Apelamos, por tanto, a la esencia de esa función jurisdiccional para que, aplicando los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho, se pueda garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de mi representado", ha añadido.

En concreto, ha aludido a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. "Esto es, (...) que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha enfatizado.