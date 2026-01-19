La defensa de los Broncos pasa a tener una mayor responsabilidad en el campeonato de la AFC

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — La defensa de Denver llevó a Peyton Manning hasta la meta en el Super Bowl 50 y el grupo de Vance Joseph casi con certeza tendrá que liderar el camino para que los Broncos regresen al Levi's Stadium en la Bahía de San Francisco para el Super Bowl 60.

Los Broncos (15-3) recibirán el domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra (16-3) en el juego de campeonato de la AFC el domingo con un mariscal de campo suplente experimentado que tendrá su primera titularidad en más de dos años, un golpeado grupo de receptores y poco juego terrestre del que hablar, a menos que J.K. Dobbins regrese de alguna manera de una operación en el pie a mediados de noviembre.

Una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Associated Press que los Broncos están abriendo el margen de práctica para Dobbins, cuya lesión se sospechaba originalmente que sería de fin de temporada, dando a los Broncos la oportunidad de recuperarlo el domingo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció el movimiento.

Bo Nix se rompió el tobillo derecho en la serie ganadora de Denver en tiempo extra mientras los Broncos lograban su mayor victoria en una década contra Josh Allen y Buffalo con un emocionante 33-30 que provocó tanto lágrimas como críticas en el vestuario de los Bills.

Jarrett Stidham, quien ha aparecido en 20 juegos en seis temporadas de la NFL, comenzando cuatro y ganando uno, reemplazará a Nix, quien será operado el martes en Birmingham, Alabama. A excepción de la pretemporada, Stidham no ha comenzado un juego, ni siquiera lanzado un pase, en más de dos años.

"Estará listo para salir y preparado para el momento", dijo el entrenador Sean Payton.

Debido a que la lesión de Nix no se anunció hasta una hora después del juego y el vestuario ya estaba cerrado, el lunes fue la primera oportunidad para que los compañeros de equipo comentaran sobre la lesión de Nix y su situación de mariscal de campo.

"En primer lugar, obviamente es increíblemente desgarrador para Bo", dijo el tackle derecho Mike McGlinchey. "Ha trabajado muy duro para llegar aquí. Ha liderado a este equipo en cada paso desde que llegó a este edificio. ... En cuanto a Stiddy, creo que también voy a enfatizar la confianza que Sean expresó porque al estar cerca de Stiddy durante los últimos tres años ... este tipo simplemente ama el fútbol. Y ha estado absorbiendo todo lo que hemos estado haciendo. Ha estado listo para esta oportunidad".

El defensivo All-Pro Zach Allen compartió esos sentimientos, diciendo: "Bo es una gran parte de que lleguemos a este punto, así que nos sentimos terribles por él ... pero tenemos plena fe en Stiddy", de quien dijo que siempre es el primero en llegar cada día y siempre ponía a prueba a la defensa en la práctica, "así que estamos emocionados de ver lo que hace esta semana".

En cuanto al posible regreso de Dobbins, McGlinchey lo llamó "una gran fuente de energía para nuestro equipo" y dijo: "Sería un gran impulso si está saludable".

Stidham casi con certeza no contará con dos de los mejores receptores de los Broncos después de que Troy Franklin sufriera un tirón del isquiotibial y Pat Bryant sufriera su segunda conmoción cerebral en un mes durante la primera victoria de los Broncos en los playoffs desde el Super Bowl 50.

Lo que está funcionando

La defensa de Denver atendió la orden de Payton antes de los playoffs de producir más pérdidas de balón después de que los Broncos terminaran con un diferencial de -3 en pérdidas de balón durante la temporada a pesar de liderar la NFL y establecer un récord de franquicia con 68 capturas. Forzaron a los Bills a cometer cinco pérdidas de balón.

Lo que necesita ayuda

El juego terrestre de los Broncos fue casi inexistente contra los Bills con Nix liderando con 29 yardas en una docena de acarreos. Jaleel McLaughlin tuvo 21 yardas en cuatro carreras y el novato R.J. Harvey tuvo 20 yardas en seis entregas.

Próximos pasos

Los Broncos reciben a los Patriots, que han perdido sus cuatro juegos de playoffs en Denver, por el derecho a jugar contra los Seahawks de Seattle (15-3) o los Rams de Los Ángeles Rams (14-5) en el Super Bowl el 8 de febrero.

