El abogado de Josep Santacana, exmarido de Arantxa Sánchez Vicario y acusado junto a la extenista en el juicio por presuntamente ocultar su patrimonio con un testaferro para evitar pagar una deuda de 7,5 millones al Banco de Luxemburgo, ha criticado que al declarar el martes la acusada hizo "una puesta en escena".

"Es una estrategia totalmente, que no se corresponde con la realidad de las cosas. Que llore o no llore, las emociones pueden ser indicativas de muchas cosas, no solo de que esté declarando la realidad. Más bien al contrario, yo creo que es una puesta en escena", ha dicho el abogado Juan Segarra en declaraciones a Europa Press Televisión este miércoles al llegar a la Ciutat de la Justicia para la segunda jornada de juicio.

Segarra ha insistido en que en la causa constan cartas de Sánchez Vicario a su entonces marido en las que le agradece "la ayuda que le ha prestado para recuperar su patrimonio", lo que el abogado ha remarcado que no cuadra con la declaración que hizo el martes en el juicio.

El abogado de la extenista, Borja Vives, se ha acercado a los periodistas para renunciar a hacer "ninguna manifestación ni valoración" más allá de lo que expresen en la sala de juicio.

Este miércoles está prevista la declaración de cinco testigos; entre ellos, gestores y abogados que trabajaron en el patrimonio de Sánchez Vicario.