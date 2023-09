Critica "una estrategia coordinada con las acusaciones" para incriminar a Josep Santacana

BARCELONA, 12 Sep. 2023 (Europa Press) -

La defensa de Josep Santacana, exmarido de Arantxa Sánchez Vicario y acusado junto a la extenista en el juicio por presuntamente ocultar su patrimonio con un testaferro para evitar pagar una deuda de 7,5 millones al Banco de Luxemburgo, ha criticado que la declaración de la acusada este martes ha sido "altamente increíble".

"No es creíble que no supiera nada, que le estaban vendiendo su patrimonio, sus casas. A mí se me ocurre que es imposible que alguien no sepa que se está vendiendo la casa donde uno vive", ha dicho el abogado de Santacana, Juan Segarra, en declaraciones a Europa Press Televisión al salir del juicio que ha empezado este martes en el Juzgado Penal 25 de Barcelona.

El abogado ha hecho esta valoración después de que Sánchez Vicario ha declarado en el juicio que su entonces marido fue el responsable de gestionar su patrimonio desde 2009, en una causa por la que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel a ambos por presunto alzamiento de bienes.

Santacana

En el mismo sentido, Santacana ha contestado a los periodistas que le han pedido su opinión sobre la declaración de la extenista: "Eso es lo que ella dice", y también ha deseado que en el juicio se sepa la verdad.

La declaración de Sánchez Vicario estaba prevista para el viernes pero se ha adelantado a petición de su defensa, y el abogado de Santacana cree que este movimiento "responde a una estrategia coordinada con las acusaciones, de un reconocimiento de hechos, declarar el primer día y ausentarse de las sesiones del juicio oral".

El abogado Juan Segarra considera que la única prueba de cargo contra su cliente es la declaración de la extenista, y sobre Sánchez Vicario cree que "su estrategia de defensa es convertirse en una acusación e incriminar a Josep Santacana".

Cartas de la extenista

También ha cuestionado la versión de la extenista, que ha dicho que Santacana no quiso llegar a un acuerdo sobre la deuda: "Me extraña mucho que, si esas manifestaciones hubieran ocurrido en esa reunión, no se hicieran constar en el acta que se levantó. Una participación tan relevante".

El abogado de Santacana también ha hecho referencia a unas cartas de Sánchez Vicario a su exmarido para recuperar su matrimonio, y en que supuestamente ella "le dice expresamente que sabe que los culpables son su familia, que él no tiene la culpa de nada y que su familia los ha querido destruir", según Segarra.

Al parecer del abogado, estas cartas "evidencian que en ese momento Arantxa no cuestionaba nada al señor Santacana y por tanto es poco creíble que el señor Santacana le engañara".

También ha puesto en duda que la extenista necesite préstamos de amigos para sufragar sus gastos diarios, como ha afirmado ella, y respecto a la afirmación de Sánchez Vicario sobre que ella firmaba documentos en blanco y Santacana los rellenaba, el abogado ha dicho que "quien tenía la facultad de ordenar era ella. Por tanto, quien administraba era ella".