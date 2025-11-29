La defensa del expresidente Bolsonaro pide "nulidad" de juicio por golpismo

La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la "nulidad" del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro, en un documento al que tuvo acceso la AFP.

"La injusta condena impuesta a Jair Messias Bolsonaro (...) debe ser sometida al escrutinio del Plenario del Supremo Tribunal Federal para que, al final, sea reconocida y declarada su inocencia", pide la defensa.

El exmandatario, de 70 años, está preso en dependencias policiales en Brasilia.

El martes, la corte suprema declaró "firme" la sentencia, una decisión tomada por el juez Alexandre de Moraes y avalada por el resto de la primera sala del supremo.

Los abogados protestaron la decisión de Moraes y anticiparon que recurrirían. Es el segundo recurso intentado por la defensa, tras un primero que fue rechazado.

El líder de extrema derecha permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en la sede de la Policía Federal de la capital brasileña.

Se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria pero el sábado pasado fue transferido a prisión preventiva por "riesgo de fuga", tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.

Sus abogados niegan que haya intentado evadirse y atribuyeron el incidente a un estado de "confusión mental" inducido por medicamentos, una explicación rechazada por el alto tribunal.

Bolsonaro sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria "humanitaria".

Uno de sus hijos, Carlos Bolsonaro, concejal de Rio de Janeiro, dijo el jueves que su padre sufrió una crisis grave de hipo y reflujo que obligó a llamar a los médicos.

"No sobrevivirá a esta injusticia. El sistema está matando a mi padre rápida y brutalmente", escribió en X.

Otro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, impulsa en el parlamento una amnistía que beneficiaría al político.

Lección de democracia

La corte suprema halló culpable en septiembre a Bolsonaro de liderar una organización criminal para invalidar las elecciones de 2022 e impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyos entre los altos mandos militares.

En su primera reacción después de que la corte diera por concluido el proceso, Lula dijo el miércoles que Brasil dio una "lección de democracia" con el histórico juicio, el primero que condena a los responsables por una trama golpista en Brasil.

"La justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera", celebró el mandatario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció meses atrás una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro.

Washington impuso entonces altos aranceles punitivos a Brasil y sancionó a jueces de la corte suprema.

Sin embargo, luego de reunirse con Lula en octubre, Trump retiró buena parte de los aranceles a Brasil.

ll/dga