La defensa del Liverpool es una ruina y el PSV Eindhoven gana 4-1 en Anfield

El Liverpool pagó cara su fragilidad defensiva y el PSV Eindhoven se llevó la victoria por 4-1 en Anfield este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Con esta derrota, la novena en los últimos doce partidos disputados en todas las competiciones, los Reds quedan fuera del Top 8 que clasifica directamente para los octavos de final de la competición.

El Liverpool comenzó el partido de manera catastrófica: Van Dijk cometió un penal tan claro como absurdo (paró el balón con la mano en alto a un centro lateral) y el veterano croata Ivan Perisic no desaprovechó el regalo para abrir el marcador (6').

Los Reds del entrenador neerlandés Arne Slot reaccionaron y el húngaro Dominik Szoboszlai igualó con un disparo desde el interior del área aprovechando un rechace del arquero neerlandés (16').

Tras el empate, los locales se adueñaron del partido y si no llegaron con ventaja al descanso fue por la madera (a un remate de Van Dijk) y una atajada de Matej Kovar en las dos mejores ocasiones.

El Liverpool esta temporada no tiene nada que ver con el equipo del año pasado y quedó de nuevo demostrado al inicio del segundo tiempo, cuando el brasileño Mauro Júnior abrió en canal la pasiva defensa inglesa y Guus Til superó en el mano a mano a Giorgi Mamardashvili (56').

En pleno desconcierto de la defensa Red, el marroquí Couhaib Driouech sentenció con un doblete (73' y 90+1').

