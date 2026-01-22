La defensa, talón de Aquiles del líder Barça antes de recibir al colista

Tras conseguir su octava remontada en esta temporada, el FC Barcelona intentará ganar en solidez defensiva para no tener sobresaltos ante el modesto Oviedo, este domingo en la 21ª jornada de la Liga española

El miércoles, el Slavia Praga se adelantó pronto en el marcador y el Barça tuvo que poner la máquina a funcionar para poder dar la vuelta al partido y lograr un 4-2 que le deja dependiendo de sí mismo para clasificarse a octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles de la próxima semana en la última jornada contra el Copenhague

Pero antes de ello, el Oviedo visita la capital catalana, con el cartel de víctima perfecta para un triunfo cómodo de los azulgrana

La defensa, una vez más, estará en el centro de las miradas

El Barça es el primero de la tabla gracias a su eficiencia ofensiva y el planteamiento al ataque de Hansi Flick, pero los números no son tan positivos atrás: con 22 goles recibidos, es el equipo que más tantos ha recibido entre los cuatro primeros de la Liga española, los que ocupan los puestos de la zona Champions

El miércoles, los dos tantos del Slavia llegaron además en despistes en saques de esquina

"Podemos mejorar en defensa. Queremos y podemos mejorar", admitió Flick después del triunfo de Praga

El Barça vio reducida de cuatro a un punto su ventaja sobre el Real Madrid, segundo, en la pasada jornada, debido a su derrota en San Sebastián ante la Real Sociedad

El torneo español ha ganado así en emoción, con un Real Madrid herido todavía por los dos títulos perdidos este mes (Supercopa de España y Copa del Rey), pero que viene de encadenar dos victorias seguidas, ante Levante (2-0) en Liga y Mónaco (6-1) en Champions

El equipo blanco, ahora dirigido por Álvaro Arbeloa después del despido de Xabi Alonso al principio de la pasada semana, tiene un partido difícil, visitando al Villarreal (3º) en el Estadio de La Cerámica

El Atlético de Madrid, cuarto e igualado a puntos con el Villarreal, recibe por su parte al Mallorca el domingo

En el equipo colchonero preocupa sobre todo la sequía de su estrella argentina Julián Álvarez, que no marca en la Liga española desde noviembre

-- Programa de la 21ª jornada de la Liga española:

- Viernes:

(20h00 GMT) Levante - Elche

- Sábado:

(13h00 GMT) Rayo - Osasuna

(15h15 GMT) Valencia - Espanyol

(17h30 GMT) Sevilla - Athletic

(20h00 GMT) Villarreal - Real Madrid

- Domingo:

(13h00 GMT) Atlético de Madrid - Mallorca

(15h15 GMT) Barcelona - Oviedo

(17h30 GMT) Real Sociedad - Celta

(20h00 GMT) Alavés - Betis

- Lunes:

(20h00 GMT) Girona - Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC dif

1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32

2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26

3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18

4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18

5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1

6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8

7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8

8. Elche 24 20 5 9 6 27 26 1

9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2

10. Athletic 24 20 7 3 10 19 28 -9

11. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14

12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3

13. Rayo 22 20 5 7 8 16 25 -9

14. Sevilla 21 20 6 3 11 26 32 -6

15. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6

16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11

17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12

18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9

19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11

20. Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20