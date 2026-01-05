La defensiva de Cowboys encabezada por Matt Eberflus cierra la temporada con mala nota ante Giants

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas hicieron poco para ayudar a la seguridad laboral del coordinador defensivo Matt Eberflus al permitir 34 puntos y 380 yardas en su derrota en el cierre de la temporada regular contra los Giants de Nueva York el domingo.

El propietario Jerry Jones, antes del juego, comentó que los problemas de la defensiva van más allá de Eberflus, pero no llegó a garantizar que el coordinador regresará como parte del staff del entrenador en jefe Brian Schottenheimer en el futuro.

"Es mucho más amplio que eso", afirmó Jones antes de que la derrota por 34-17 dejara a su equipo con un récord de 7-9-1. "No culpen de todo esto a 'Flus. Esto tomó cinco o seis años para llegar aquí. Es el producto de varios años de combinaciones de filosofías".

Dallas llegó a la última semana de la temporada con la peor defensiva en puntos permitidos y contra el pase en la NFL y se ubicó en el puesto 30 de 32 equipos en general en la primera temporada de Eberflus como coordinador defensivo. Se unió después de pasar poco más de dos años y medio como entrenador en jefe de los Bears de Chicago, un período que terminó con su despido a finales de noviembre de 2024.

Es la primera vez en la historia de la franquicia que los Cowboys permitieron 30 puntos por juego. Perdieron cuatro de sus últimos cinco juegos, permitiendo un promedio de más de 35 unidades en ese tramo.

Ser destrozados por Jaxson Dart con 230 yardas de pase y otras 161 por tierra no fue un buen argumento final para Eberflus.

"Revisaremos todas las estadísticas y tendremos conversaciones con los jugadores. Es un muy buen entrenador defensivo, pero estamos pasando por el proceso y eso comienza conmigo. Habrá conversaciones difíciles de manera positiva, y los jugadores y entrenadores entienden eso. Al final del día, hasta que tengamos toda esa información, no podremos arreglar nada". expresó Schottenheimer, quien se espera que regrese para una segunda temporada al mando en Dallas.

Los Cowboys podrían tener cuatro coordinadores defensivos en igual número de años si deciden prescindir de Eberflus. Dan Quinn se fue tras la temporada 2023 para asumir como entrenador de Washington, y Mike Zimmer estuvo solo un año en el cargo.

Jones elogió cómo jugaron las defensivas de Quinn durante sus tres años en el puesto, al tiempo que señaló que el éxito en la temporada regular de ese lado del balón no se tradujo en los playoffs.

"Puedo argumentar que no hemos tenido una defensiva satisfactoria en cinco o seis años, realmente", comentó Jones.

