La delegación israelí viaja a El Cairo en un día crucial para las negociaciones de paz en Gaza

La delegación de Israel ha viajado este domingo a El Cairo para reanudar las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza, en un día considerado de gran importancia por todas las partes, a pesar de la escalada en los enfrentamientos de hacer entre Israel y la milicia Hezbolá en Líbano.

La misión israelí está liderada por el jefe de los servicios secretos para el exterior, el Mossad, David Barnea, y por el jefe de los servicios secretos para el interior de Israel y los territorios palestinos, el Shin Bet, Ronen Bar, según fuentes citadas por el diario 'The Times of Israel'.

La delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se encuentra en la capital egipcia desde el sábado y ya ha sido informada de la situación de los contactos por los mediadores egipcios y qataríes tras dos semanas de trabajo sin presencia palestina para intentar cerrar un acuerdo sobre la base de la propuesta estadounidense de alto el fuego.

Uno de los puntos clave de la negociación sigue siendo la exigencia israelí de mantener presencia militar en el corredor Filadelfia, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, para evitar cualquier intento de contrabando y rearme de Hamás, pero tanto Egipto como Hamás rechazan esta posibilidad.

Fuentes israelíes han indicado que Estados Unidos está presionando a Israel para cerrar un acuerdo y evitar así una posible escalada bélica en la región. En concreto, Washington habría pedido a Israel que dejara claro que no busca una escalada con Hezbolá y que aspira a lograr un acuerdo con Hamás, según 'The Times of Israel'.

Otros puntos candentes son la exigencia de Israel de impedir el regreso de las milicias palestinas al norte de la Franja de Gaza, la petición de Hamás de que el alto el fuego sea permanente y el número y nombre de los rehenes israelíes y presos palestinos que serían puestos en libertad en cada fase.

Mientras, la oposición israelí continúa presionando al Gobierno con manifestaciones recurrentes. El líder de la oposición, Yair Lapid, instaba este mismo sábado a Netanyahu a viajar él mismo a El Cairo para cerrar un acuerdo. "Señor primer ministro, vaya usted mismo a El Cairo. No mande a nadie. Cierre ya un acuerdo", dijo.

Riesgo de escalada

Mientras, el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha recibido este domingo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Charles Brown, a quien ha trasladado la necesidad de adoptar decisiones de alcance para evitar una escalada de la violencia.

En concreto se ha referido a la situación en Líbano y ha pedido garantizar la seguridad y la soberanía de ese país en medio de la ofensiva militar israelí que las autoridades israelíes defienden como un "ataque preventivo" contra lanzaderas de proyectiles de Hezbolá, según recoge el diario estatal egipcio 'Al Ahram'.

Al Sisi ha abogado además por un "esfuerzo internacional coordinado" para abrir "un proceso político integral para la creación de un estado palestino independiente dentro del marco de la solución de dos estados" qeu considera fundamental para la estabilidad regional a largo plazo.

El dirigente egipcio ha puesto además en valor la "fuerte asociación estratégica" entre Estados Unidos y Egipto, en especial en el ámbito de la seguridad y militar.

Europa Press