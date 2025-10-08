La demanda brasileña de biodiésel y el uso de aceite de soja crecerán un 6% en 2026, según Stonex
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 8 oct (Reuters) - La demanda de biodiésel en Brasil aumentaría un 6,3% en 2026, alcanzando los 10.500 millones de litros, según las estimaciones publicadas el miércoles por la consultora StoneX.
Esta expansión del consumo de biodiésel seguiría a un crecimiento anual estimado del 8,8% en 2025, y presupone la plena implantación de una mezcla del 15% de biodiésel en el gasóleo (B15).
StoneX espera que el consumo de aceite de soja, la principal materia prima para la producción de biodiésel en Brasil, aumente un 6,3% en 2026 con el mantenimiento de la mezcla B15, alcanzando los 8,4 millones de toneladas, tras un aumento previsto del 10,1% este año.
(Reportaje de Leticia Fucuchima, redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)
Otras noticias de Biodiésel
- 1
La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
- 2
Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem que superó el cáncer y apostó al modelaje
- 3
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final
- 4
Airbus A320 rompe un récord histórico y desplaza al Boeing 737 como el avión más entregado del mundo