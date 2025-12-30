La demanda de gas natural transportada crece un 7,4% en 2025, impulsada por la de generación eléctrica

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La demanda de gas natural transportada (demanda nacional más exportaciones) en España se ha incrementado un 7,4% en 2025, hasta alcanzar los 372 teravatios hora (TWh), impulsada por el incremento de la demanda para generación eléctrica, que se ha disparado un 33,3%, hasta los 99,6 TWh, y por las exportaciones, que han aumentado un 17,4% hasta los 40,5 TWh, según datos provisionales de Enagás. La demanda nacional ha crecido un 6,3% en este año, hasta alcanzar los 331,4 TWh, de los cuales 231,8 TWh correspondieron a la demanda convencional de gas natural (destinada a los consumos de hogares, comercios e industrias), que ha caído un 2% con respecto a 2024. Este descenso se ha debido principalmente a un menor consumo industrial, que ha bajado un 5,2%, hasta situarse en los 167,6 TWh, motivado principalmente por la caída de la cogeneración. Enagás ha destacado que el sistema gasista español ha funcionado con una disponibilidad del 100% las 24 horas, todos los días del año, y "ha mostrado una gran robustez y flexibilidad". A este respecto, en el 'cero eléctrico' del pasado 28 de abril, Enagás ha subrayado que el sistema gasista "garantizó en todo momento el suministro a todos los consumidores, en particular a los ciclos combinados, que fueron claves para la recuperación gradual del sistema eléctrico". ARGELIA Y EE.UU., A LA CABEZA Y EL GAS DE RUSIA CAE UN 44%. En 2025, las plantas de regasificación españolas han recibido gas natural de 16 orígenes diferentes, contribuyendo a una amplia diversificación del suministro y reforzando a España como un punto estratégico de entrada de gas natural licuado (GNL) a Europa. El principal suministrador ha sido Argelia, seguido de Estados Unidos, mientras que las importaciones de gas ruso han descendido en 2025 un 44%. PARA 'BUNKERING' CRECE UN 62%. España sigue contribuyendo a la seguridad de suministro del resto de Europa, tanto por las interconexiones por gasoducto como con recargas de buques de gas natural licuado (GNL). Así, el consumo de gas natural licuado (GNL) para 'bunkering' ha crecido un 62% respecto a 2024, lo que refuerza su importante papel en la reducción de emisiones contaminantes en el transporte marítimo. Actualmente, España cuenta con 27 instalaciones que inyectan gas renovable en el sistema gasista. Durante el año 2025, las transacciones realizadas en la Plataforma de Garantías de Origen (GdOs) han superado los 2,1 TWh. 100% de los 'slots' de carga de GNL asignados hasta 2040. En el proceso de subasta anual a 15 años, se han asignado el 100% de los 'slots' de carga de GNL ofertados, con más de 1.000 'slots' de 'small scale' contratados hasta 2040. La cifra de solicitudes recibidas en el proceso de subasta ha sido del 300%, lo que ha supuesto un récord y muestra el fuerte compromiso del sector marítimo con la descarbonización. Por su parte, la subasta anual de 'slots' de descarga de GNL también ha mostrado el elevado interés del sector por la logística de buques, con más de 2.100 'slots' contratados hasta 2040. Mientras, el servicio de almacenamiento de GNL ha registrado una contratación promedio de casi el 100% y la capacidad contratada en almacenamientos subterráneos ha alcanzado una media de 87%.