La demanda de la gobernadora de la Fed contra Trump podría presentarse el miércoles, según CNBC

La demanda de la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, contra el intento del presidente Donald Trump de despedirla podría presentarse el miércoles, informó CNBC, en fuentes. Trump dijo en una carta a Cook el lunes que tenía "causa suficiente" para despedirla porque ella había descrito propiedades separadas en Míchigan y Georgia como residencias principales en las solicitudes de hipotecas antes de unirse a la Fed en 2022.

En respuesta, el abogado de Cook dijo que la gobernadora de la junta del banco central presentaría una demanda para evitar que Trump la despida.

Reuters no pudo verificar de inmediato esta información de CNBC. (Información de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; edición de Toby Chopra y Chizu Nomiyama; editado en español por Patrycja Dobrowolska)