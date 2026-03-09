La demanda europea mantiene elevado el comercio de armas, apunta un estudio

Los flujos mundiales de armas crecieron casi un 10% en los últimos cinco años, impulsados por Europa, que triplicó sus importaciones, según un informe publicado este lunes.

El aumento en los países europeos puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que están comprando armas para suministrarlas a Ucrania, indicó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

El volumen de los flujos mundiales de armas aumentó un 9,2% en el período 2021-2025 en comparación con el lustro anterior, de acuerdo con el nuevo informe de Sipri.

El instituto analiza las tendencias en períodos de cinco años porque unas pocas entregas de contratos importantes pueden sesgar las cifras anuales.

"Europa es ahora el mayor receptor de armas", declaró a la AFP Mathew George, director del Programa de Transferencias de Armas del Sipri.

Los países europeos representaron el 33% de las importaciones mundiales de armas, al incrementar sus compras en un 210% respecto al período quinquenal anterior.

Casi la mitad de las armas destinadas a Europa, un 48%, procedieron de Estados Unidos.

- Dominio de Estados Unidos -

Estados Unidos dominó las exportaciones de armas, al punto que concentró el 42% de todas las transferencias internacionales de armamento en ese tiempo, frente al 36% en el quinquenio anterior.

Pese a los discursos sobre la necesidad de que Europa sea más autosuficiente, las transferencias entre países europeos representaron solo una quinta parte de los flujos dentro de la región.

"Los proveedores europeos siguen suministrando principalmente fuera de Europa más que dentro de ella", afirmó George.

Alemania superó a China y se convirtió en el cuarto mayor exportador de armas en 2021-2025, con el 5,7% de las exportaciones mundiales.

El dominio de Estados Unidos como suministrador de Europa probablemente continuará en un futuro previsible, dijo el responsable del Sipri, quien destacó que hay más de 460 aviones cazas F-35 pendientes de entrega.

Las importaciones de armas hacia Oriente Medio se redujeron un 13% entre el quinquenio de 2016-2020 y el de 2021-2025.

Sin embargo, tres de los principales importadores del mundo siguen siendo de esa región, cuyas importaciones provinieron, en más de la mitad de los casos (un 54%), de Estados Unidos.

Arabia Saudita concentró el 6,8% de las importaciones mundiales, mientras que Catar y Kuwait representaron el 6,4 y el 4,8%, respectivamente.

"De cara al futuro, vemos toda una lista de cosas que están pendientes de entrega a Oriente Medio. Así que cuando se entreguen, podremos ver que esas cifras potencialmente suban", indicó George a la AFP.

En materia de exportaciones, Estados Unidos está en una categoría propia, señaló el experto.

El segundo mayor exportador, Francia -cuyas exportaciones crecieron un 21%-, representó apenas el 9,8% de las exportaciones mundiales de armas en 2021-2025.

Rusia, el tercer mayor exportador, fue el único entre los diez primeros del mundo que vio caer sus exportaciones.

Sus ventas de armas se redujeron un 64% en volumen en 2021-2025 frente a los cinco años anteriores, lo que hizo que su cuota de mercado mundial bajara del 21% en 2016-2020 al 6,8% en 2021-2025.

- Producción nacional -

La caída de las exportaciones rusas puede explicarse en parte porque Moscú está utilizando una mayor parte del material que produce para su guerra en Ucrania, y también porque Estados Unidos y Europa han estado presionando a terceros países para que no compren armas rusas, apuntó George.

Además, los dos principales importadores de armamento ruso, China e India, "apuestan por el desarrollo y la producción nacionales de tecnología de defensa", apuntó el responsable del Sipri.

El giro de China hacia una mayor producción nacional y el alejamiento de las importaciones rusas hizo que sus importaciones totales cayeran un 72%.

Según el instituto sueco, China salió del grupo de los diez mayores importadores por primera vez desde principios de la década de 1990.

Si bien la región de Asia y Oceanía fue la segunda mayor importadora, la reducción de las importaciones de China contribuyó a una caída del 20% en el volumen en la región en 2021-2025 en comparación con 2016-2020.