La demanda interna impulsará la recuperación de Alemania en 2026, según el IMK

Por María Martínez

BERLÍN, 17 dic (Reuters) -

La economía alemana experimentará el próximo año su primera recuperación impulsada por el mercado interno desde la reunificación, rompiendo con décadas de crecimiento impulsado por las exportaciones, según mostró el miércoles una previsión del Instituto de Política Macroeconómica (IMK, por sus siglas en alemán).

El instituto prevé un crecimiento del PIB del 1,2% en 2026, frente al escaso 0,1% de este año. La recuperación se verá impulsada por la inversión pública y el aumento del consumo privado, más que por el comercio exterior, que sigue siendo débil. Tres institutos económicos alemanes recortaron la semana pasada sus previsiones de crecimiento para la mayor economía de Europa.

El director del IMK, Sebastian Dullien, citó los aranceles estadounidenses, la débil demanda china y la apreciación del euro como vientos en contra que limitan el comercio exterior de Alemania.

"Después de cuatro años de débil crecimiento, los factores de apoyo están ganando ahora la partida", dijo Dullien, que por otro lado señaló como motores clave el sólido crecimiento de los salarios y el aumento de la inversión pública.

Sin embargo, la mejora del mercado laboral retrasará la recuperación. Se prevé que la tasa de desempleo suba al 6,3% en 2025 desde el 6,0% de 2024 y se mantenga en ese nivel hasta 2026.

Se prevé que los programas de inversión del Gobierno eleven el déficit presupuestario al 3,3% del PIB en 2026, por encima del umbral del 3% de la zona euro.

Para 2025 se prevé un déficit del 2,5%, según el IMK, aún dentro de los límites de la UE. (Reportaje de María Martínez y Klaus Lauer; edición de Madeline Chambers; edición en español de Jorge Ollero Castela)