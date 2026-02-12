La demanda mundial de petróleo aumentará menos de lo previsto en 2026, según la AIE

Por Alex Lawler

LONDRES, 12 feb (Reuters) -

La demanda mundial de petróleo aumentará más lentamente de lo previsto este año, según informó el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), al tiempo que pronosticó que el mercado mundial seguirá enfrentándose a un considerable excedente a pesar de los cortes que redujeron el suministro en enero.

La AIE, que asesora a los países industrializados, prevé en su informe mensual sobre el petróleo que la oferta mundial superará la demanda en 3,73 millones de barriles diarios en 2026, una cifra similar a la proyección del mes pasado. Un excedente de ese tamaño representaría alrededor del 4% de la demanda mundial y es mayor que otras predicciones.

Los precios del petróleo han subido alrededor de un 14% desde principios de año debido a la tensión entre Estados Unidos e Irán y a que las interrupciones del suministro en varios países productores han reducido la oferta. El índice de referencia mundial Brent LCOc1 cotizaba el jueves cerca de los 70 dólares por barril.

"La escalada de la tensión geopolítica, las tormentas de nieve y las temperaturas extremas en Norteamérica, así como las interrupciones en el suministro de Kazajistán, provocaron el cambio a un mercado alcista", afirmó la AIE en el informe.

La demanda mundial de petróleo aumentará en 850.000 barriles diarios este año, según la AIE, lo que supone un descenso de 80.000 barriles diarios con respecto a la previsión del mes pasado y una cifra muy inferior a la predicción del miércoles del grupo de productores OPEP.

En referencia a la previsión de menor crecimiento de la demanda, la AIE dijo que "la incertidumbre económica y el aumento de los precios del petróleo" están lastrando el consumo.

La oferta ha aumentado más rápidamente que la demanda, principalmente porque la OPEP+, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, comenzó a aumentar la producción en abril de 2025 tras años de recortes. Otros productores, como Estados Unidos, Guyana y Brasil, también han aumentado la producción.

La AIE recortó su proyección de crecimiento de la oferta mundial de petróleo para este año a 2,4 millones de barriles diarios, desde los 2,5 millones del mes pasado, aunque esto es mucho más rápido que la tasa de crecimiento de la demanda.

(Información de Alex Lawler; edición de David Goodman; edición en español de Paula Villalba)