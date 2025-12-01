La democracia en Guatemala está "en peligro", advierte la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este lunes que la democracia en Guatemala está "en peligro" debido al control de la justicia por grupos de poder y la persecución penal contra activistas anticorrupción.

Al mando de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla "corrupta" y "antidemocrática", el Ministerio Público ha abierto causas contra periodistas, líderes comunitarios, exfiscales y jueces antimafias, muchos de ellos forzados al exilio.

"En Guatemala hay una situación de mucha debilidad democrática. Está en peligro la democracia", dijo en rueda de prensa la relatora de la CIDH para este país, Andrea Pochak.

La relatora advirtió que el país "necesita una reforma urgente" del sistema de justicia pues hay "falta de independencia judicial".

En la región "ya no tenemos como en otras épocas un riesgo generalizado de golpes de Estado, de interrupción del orden democrático. (Ahora) Tenemos esta degradación paulatina de la democracia", agregó.

La mayor preocupación es el "control de algunas instituciones estatales por parte de actores externos, políticos y económicos, articulados en torno a intereses que buscan perpetuar privilegios y asegurar la impunidad", según el informe.

El documento afirmó que el Ministerio Público "fue cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva".

El mandato de Porras termina en mayo y el sucesor será designado por el presidente Bernardo Arévalo, quien mantiene una pugna con la fiscal, pero carece de facultades legales para destituirla.

La CIDH incluyó a Guatemala en 2022 en la lista de países con graves violaciones de derechos humanos, en la que también figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Guatemala salió de esa lista negra en mayo por la apertura Arévalo a la evaluación de la CIDH.

ec/mis/mvl