La derecha brasileña mira al gobernador de sao paulo tras inhabilitación a bolsonaro

Por Ricardo Brito

BRASILIA, 20 jul (Reuters) - El gobernador del estado más rico y poblado de Brasil, Tarcisio de Freitas, ha surgido como uno de los primeros aspirantes a liderar a los conservadores después de que a su mentor, el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, se le prohibiera ejercer un cargo público durante ocho años.

Aunque el gobernador y sus asesores más cercanos insisten en que está centrado en servir al estado de Sao Paulo, muchos de los experimentados agentes de poder conservadores de Brasil ya están calificando al moderado proempresarial como candidato natural a la presidencia dentro de tres años.

Para avivar las especulaciones, Freitas demostró su temple político este mes al respaldar una reforma tributaria histórica en una fuerte ruptura con la línea de Bolsonaro, quien lo había impulsado a la prominencia al nombrarlo ministro de Infraestructura en su administración.

Sus diferencias estallaron en una reunión un día antes de la decisiva votación del 7 de julio en el Congreso. Freitas defendía los méritos de la reforma fiscal, pero Bolsonaro le interrumpió dos veces para mostrar su desacuerdo, según muestran vídeos.

Agarrando un micrófono el exmandatario insistió en que daría una victoria inaceptable al nuevo Gobierno izquierdista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La postura del gobernador ayudó a consolidar su imagen de tecnócrata que huye del estilo político de tierra quemada, dicen aliados y analistas. También ayudó a apuntalar el apoyo de tres cuartas partes de los parlamentarios de Sao Paulo a la reforma, que fue aprobada por una de las cámaras del Congreso.

"Se está consolidando como un político hábil y sin ser extremista", dijo Marcos Pereira, jefe de los Republicanos, un partido vinculado a la poderosa Iglesia Evangélica Universal del Reino de Dios.

Freitas, que se ha mantenido alejado de los temas candentes favoritos de Bolsonaro, como los derechos de armas y el matrimonio homosexual, se unió a los Republicanos el año pasado antes de su candidatura a gobernador en lugar del Partido Liberal del expresidente, más derechista.

"Es un candidato fuerte porque es más técnico y equilibrado que Bolsonaro", dijo Antonio Queiroz, un consultor político, apuntando a la agenda pro-mercado que Freitas enfatiza por encima de las guerras culturales conservadoras de la era Bolsonaro.

La oficina del gobernador no respondió a una solicitud de entrevista o preguntas sobre su futuro político.

Sus colaboradores insisten en que el gobernador, de 48 años, no tiene prisa por dejar el poder. "Él tiene que terminar su misión en Sao Paulo con un segundo mandato", dijo un asesor cercano, pidiendo no ser nombrado ya que no estaba autorizado a hablar sobre los planes del gobernador, "tiene tiempo, es joven".

Otro asesor dijo que Freitas tiene la vista puesta en una candidatura presidencial en 2030.

Queiroz, el consultor político, dijo que esa podría ser una decisión inteligente si Lula termina su actual mandato con un sólido crecimiento económico y un amplio apoyo, como lo hizo en el anterior. Pero si Lula tropieza, añadió Queiroz, aumentará rápidamente la presión sobre Freitas para que se presente antes. (Reporte de Ricardo Brito; Redacción de Anthony Boadle; Edición de Brad Haynes, Paul Simao y Aida Peláez-Fernández)

