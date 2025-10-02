La derrota de Ucrania envalentonaría a China frente a Taiwán, dice un cargo militar taiwanés

Por Ben Blanchard

TAIPÉI, 2 oct (Reuters) -

Si Rusia derrota a Ucrania, acciones hacia Taiwán y Taipéi espera que Kiev salga victoriosa, dijo esta semana un alto militar uniformado taiwanés en una visita a Europa para asistir a un foro de seguridad.

Taiwán, considerado por China territorio, ha encontrado cada vez más comprensión en partes de Europa central y oriental desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, a pesar de que casi todos los países europeos solo mantienen lazos diplomáticos formales con Pekín y no con Taipéi.

A diferencia de Estados Unidos, Europa ya no vende artículos de defensa de gran valor a Taiwán, temerosa de provocar la ira de Pekín, y las visitas abiertas a Europa de cualquier oficial militar taiwanés son muy poco habituales.

En su intervención del martes en el Foro de Seguridad de Varsovia, Hsieh Jih-Sheng, jefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, dijo que Taipéi seguía de cerca la guerra de Ucrania.

"Deseamos su victoria", dijo en imágenes retransmitidas por internet desde el evento, al que asistió en persona con uniforme militar completo y en declaraciones en inglés. "Hay muchas cosas que podemos aprender del teatro de operaciones ucraniano que podemos mejorar para nuestra preparación general", añadió Hsieh. "La derrota de Ucrania señalará que China puede emprender más agresiones contra Taiwán".

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El lunes, condenó la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, al mismo foro, afirmando que Taiwán pretendía exagerar la amenaza china.

Hsieh dio la voz de alarma sobre las maniobras militares conjuntas de China y Rusia.

"Si China avanza sobre Taiwán mientras Rusia aumenta su ofensiva en Ucrania, el mundo podría enfrentarse a una crisis geopolítica de dos frentes", añadió.

"Europa lucha hoy por su propia seguridad. Si nos ayudan, podemos evitar la posibilidad de una guerra en el Indo-Pacífico".

Taiwán se ha sumado a las sanciones occidentales contra Rusia y también ha estado estudiando cómo el ejército ucraniano, mucho más pequeño, ha podido luchar contra su enorme vecino, extrayendo lecciones para saber cómo podría hacer frente a cualquier ataque chino.

Taiwán lleva cinco años quejándose del aumento de la presión militar china, tanto en los ejercicios militares como en las actividades de la "zona gris", que no llegan al combate abierto pero están diseñadas para ejercer presión, incluidos los ciberataques y el sabotaje de cables submarinos.

Hsieh afirmó que Taiwán y Europa podrían aprender unos de otros.

"Llevamos años haciendo frente a las operaciones chinas en la zona gris. Hay una enorme cantidad de experiencia sobre cómo contrarrestamos la desinformación que podemos compartir con Europa, y también cómo podemos beneficiarnos nosotros, pero también beneficiar a los países europeos", afirmó. (Información de Ben Blanchard; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)