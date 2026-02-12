La descalificación de Heraskevich eclipsa a Brignone en Milán-Cortina

La descalificación del piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich por negarse a renunciar a su casco memorial marcó inevitablemente el jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde la local Federica Brignone, recién recuperada de una lesión, triunfó en el supergigante

La noticia se conocía a primera hora de la mañana en Italia, cuando muchos todavía no habían despertado: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificaba a Heraskevich, que en una reunión con la presidenta Kirsty Coventry había reafirmado su intención de competir con un casco con imágenes serigrafiadas de deportistas de su país muertos en el conflicto con Rusia

"Este es el precio de nuestra dignidad", escribía a continuación el deportista en su perfil de X

El COI no autorizó el casco por considerar que contraviene sus reglas sobre neutralidad política y venía proponiéndole alternativas desde el martes, pero Heraskevich persistió en su postura inicial

El asunto generó una tormenta mediática sobre los Alpes italianos y la indignación de Ucrania, con su presidente Volodimir Zelenski al frente, que consideró que el COI "sigue el juego al agresor" ruso con esta medida

Por si al fuego le faltaba leña, el presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, el canadiense Luc Tardif, eligió este jueves para expresar su deseo de que Rusia pueda volver a su deporte "lo antes posible"

- La gesta de la "Tigresa" -

En medio de comunicados, declaraciones y reacciones de toda índole por el caso de Heraskevich, la competición seguía en los Juegos y especialmente en el esquí alpino, donde la local Federica Brignone regalaba al evento el cuento de hadas que no pudo protagonizar Lindsey Vonn, que terminó con un fémur roto en el intento

Brignone se impuso en el supergigante, apenas dos semanas después de haber regresado de una grave lesión de doble fractura de tibia-peroné en su pierna izquierda, que había sufrido el pasado abril

"Esto es increíble. Simplemente pensé en esquiar, en dar el máximo. No creía realmente poder conseguir el oro. Nunca hubiera imaginado este título y lo he conseguido. Quizás ha sido precisamente por eso, porque no me veía ganando, hoy me veía más como una outsider", declaró Brignone al micrófono de la Rai

- Lollobrigida y Karlsson reinciden -

En el resto de pruebas, la también italiana Francesca Lollobrigida, sobrina nieta de la mítica actriz italiana Gina Lollobrigida, se colgó el oro en los 5.000 metros del patinaje de velocidad, cinco días después de haber triunfado en los 3.000 metros

También reincide como campeona olímpica en estos Juegos la esquiadora de fondo sueca Frida Karlsson, que ganó los 10 km libre después de haberse llevado el esquiatlón el pasado fin de semana

Una de las sensaciones del día fue el australiano Cooper Woods, coronado en los moguls de esquí acrobático ante la leyenda canadiense Mikael Kingsbury, mientras que el austríaco Alessandro Haemmerle triunfó en el snowboard cross

- Arranca el hockey masculino -

Después de que el torneo femenino empezara hace justo una semana, este jueves arrancó la competencia en la categoría masculina de este deporte, uno de los que más expectación suscita en esta ocasión por la presencia en el mismo de las estrellas de la poderosa NHL

El primer partido del torneo fue la victoria 4-0 de Suiza sobre Francia, como preámbulo a los estrenos de los dos favoritos, Canadá y Estados Unidos, contra la República Checa y Letonia, respectivamente

La final del torneo está programada a las 14:10 locales (13:10 GMT) del domingo 22 de febrero, último día de estos Juegos, a modo de broche de oro