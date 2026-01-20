La destacada red española de trenes de alta velocidad sufre su primer revés con accidente mortal

BARCELONA (AP) — El mortal accidente de tren en el sur de España ha ensombrecido uno de los símbolos de éxito de la nación.

El choque del domingo mató al menos a 40 personas y dejó a decenas más heridas, según informaron las autoridades el lunes por la noche.

A continuación, un vistazo en cifras a la historia de una red ferroviaria que se convirtió en una joya de la corona de la España contemporánea.

34 años

El número de años desde que España inauguró su primer AVE como se conocen los trenes, siglas de “alta velocidad española”.

Tanto antes como después de ese hito, los sucesivos gobiernos españoles dedicaron ingresos fiscales y ayudas al desarrollo de la Unión Europea a su red ferroviaria de alta velocidad, que rápidamente alcanzó y superó a los pioneros de alta velocidad Japón y Francia.

El primer tren de alta velocidad que cruzó España precedió la apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 en Barcelona por dos meses.

Los dos eventos marcaron puntos destacados en la historia reciente de España después de que emergiera de la depresión económica y el aislamiento cultural y político de la dictadura del siglo XX del general Francisco Franco.

3.900 kilómetros

La cantidad de kilómetros, equivalente a 2.400 millas, de vías de alta velocidad que España ha tendido en las últimas tres décadas para sus 49 millones de habitantes.

Sólo China, con 45.000 kilómetros (28.000 millas) para sus 1.400 millones de personas, tiene más vías de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

El compromiso de España con el ferrocarril de alta velocidad, que el sindicato ferroviario define como vías para trenes que van a 250 km/h (155 mph), ha ayudado a España a deshacerse de su reputación de estar a menudo detrás de la curva industrial en comparación con otras economías líderes.

Los constructores de trenes de España han podido capitalizar su expansión nacional. Un consorcio español construyó la línea de alta velocidad de Arabia Saudí que conecta las ciudades santas de La Meca y Medina, que comenzó a operar en 2018.

7 horas frente a 2,5

El número aproximado de horas que tomaba un viaje en tren entre Madrid y Barcelona antes y después de la adopción del ferrocarril de alta velocidad en 2008.

En un tren antiguo y lento, el viaje de 600 kilómetros (385 millas) entre las ciudades más grandes de España solía tomar alrededor de siete horas, lo que significaba que muchos viajeros de negocios optaban por tomar un avión.

Ahora ese viaje se puede hacer en 2,5 horas, y España anunció planes en noviembre para modernizar la línea Madrid-Barcelona para permitir que los trenes alcancen los 350 km/h (218 mph), igualando a los trenes chinos más rápidos. Eso reduciría el tiempo de tránsito a menos de dos horas.

El AVE ha ayudado a unir un país cuyos principales centros de población, aparte de Madrid, están ubicados en sus costas, separadas por algunas de las áreas más escasamente pobladas de Europa.

Cada región y capital provincial ha presionado mucho por conseguir su propia línea de alta velocidad. Algunos críticos dicen que los gobiernos pueden haber gastado demasiado en líneas cuestionables en detrimento de la inversión en líneas de cercanías locales, que sufren muchos más retrasos que el ferrocarril de alta velocidad.

Quedarse sin una línea y parada del AVE se ha convertido en sinónimo de declive económico para una ciudad provincial.

El alejamiento del transporte aéreo hacia el ferrocarril también sigue siendo un pilar clave del plan de energía verde y electrificación de España para combatir el cambio climático.

1 accidente

El número de accidentes mortales que involucran un tren de alta velocidad en la historia de España. Un funcionario describió el choque del domingo como la transformación de un tren en un "amasijo de hierros".

Los funcionarios españoles dicen que todavía están perplejos sobre qué salió mal el domingo por la noche cuando un tren de alta velocidad se salió de la vía y chocó con otro tren rápido que iba en sentido contrario.

Álvaro Fernández, presidente de la empresa pública de trenes Renfe, dijo a la emisora pública española RNE que ambos trenes viajaban muy por debajo del límite de velocidad y que "se puede descartar el error humano".

Uno de los dos trenes era operado por Renfe y otro por una empresa privada.

El peor accidente de tren de España en este siglo ocurrió en 2013, cuando 80 personas murieron después de que un tren descarrilara en el noroeste del país. Una investigación concluyó que el tren viajaba a 179 km/h (111 mph) en un tramo con un límite de velocidad de 80 km/h (50 mph) cuando se salió de las vías. Ese tramo de vía no era de alta velocidad.

3 operadores de alta velocidad

El número de operadores con trenes de alta velocidad en España.

España no abrió su red ferroviaria a empresas privadas para competir contra Renfe hasta 2022.

La primera empresa en entrar en el mercado privado de alta velocidad fue Iryo, que es de propiedad italiana. Fue seguida por la empresa francesa Ouigo.

Fue un tren de Iryo el que primero descarriló el domingo, sacando al tren de Renfe de su vía. Iryo ha dicho que está trabajando con las autoridades para determinar las causas del accidente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.