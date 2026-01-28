La deuda de EE. UU. sigue una senda insostenible y debe abordarse, dice Powell

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el crecimiento de la deuda federal de Estados Unidos estaba en una senda insostenible y debía abordarse, pero que no tenía expectativas de que fuera a causar un evento negativo en el mercado a corto plazo.

Powell dijo en rueda de prensa que el nivel de deuda era sostenible por el momento, "pero la senda es insostenible y cuanto antes trabajemos en ello, mejor".

"Pero ya saben, ahora mismo estamos teniendo un déficit muy grande con esencialmente pleno empleo, por lo que la perspectiva fiscal necesita ser abordada, y realmente no está siendo abordada", dijo Powell. (Reporte de David Lawder, editado en español por Daniela Desantis)