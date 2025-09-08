La deuda media acumulada por cada inquilino moroso ascendió en 2024 a 7957 euros, un 4,6% más

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La deuda media acumulada por cada inquilino moroso ascendió en 2024 a 7957 euros, lo que supone un incremento del 4,6% respecto a los 7608 de 2023, según los datos ofrecidos por la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag). Desde la organización, han indicado que en septiembre se dispara el número de incidencias relacionadas con la morosidad en viviendas principales.

Por comunidades, Cataluña encabezó el listado con una morosidad media de 10.996 euros, seguida de Baleares (10.234 euros), Madrid (9813 euros) y el País Vasco (8373 euros).

En cuanto a provincias, Barcelona lideró el ranking, con 13.419 euros de media por deudor, seguida por Baleares, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Sevilla y Vizcaya.

En concreto, Cataluña es también la comunidad que registró el mayor número estimado de casos por impago, con más de 5500 casos, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid.

El CEO de Seag, Pedro Bretón, ha señalado que el contexto económico familiar en estas fechas suele estar condicionado por un descenso de la liquidez, debido a las prioridades presupuestarias del verano y los gastos asociados al inicio del curso escolar.