La deuda soberana de Venezuela cede parte de lo que ganó tras la captura de Maduro

LONDRES, 8 ene (Reuters) - Los bonos soberanos de Venezuela cedían parte de las ganancias logradas tras la destitución de Nicolás Maduro, cayendo hasta 2,5 centavos el jueves.

La deuda en cesación de pagos había repuntado hasta 10 centavos de dólar el lunes, después de que el fin de semana Maduro y su esposa fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas, lo que creó expectativas de una reestructuración de la deuda.

El vencimiento de 2019 fue el que más cayó, perdiendo 2,5 centavos para ofertarse a 31,77 centavos de dólar, mostraron datos de Tradeweb. Otros vencimientos bajaban algo menos de 2 centavos. (Reporte de Libby George, edición en español de Javier López de Lérida)