Miami--(business wire)--feb. 14, 2024--

Straight Talk, una marca líder de telefonía inalámbrica prepagada que funciona en la red 5G más confiable de Estados Unidos 1, encargó su segunda encuesta anual para comprender el sentimiento del consumidor en torno a la época de impuestos y encontró que el 60% de los encuestados dicen que están más endeudados que el año pasado y presentarán su declaración antes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240214808598/es/

(Graphic: Business Wire)

Cuanto antes presenten los contribuyentes su declaración, más rápido recibirán su devolución, lo que el 61% dice que es vital para la estabilidad financiera de su hogar. Pero con la deuda del consumidor más alto que nunca *, el momento no lo será todo, ya que la encuesta también mostró que los contribuyentes continúan preocupados de que el dinero no sea suficiente.

Realizada por OnePoll, la retroalimentación recopilada entre 2,000 adultos estadounidenses encontró:

"Muchos estadounidenses ya se estresan por sus finanzas y la temporada de impuestos sólo aumenta su ansiedad", dice Lynnette Khalfani-Cox, experta en finanzas personales y autora de éxito del nuevo libro "Bounce Back: The Ultimate Guide to Financial Resilience" (Recuperarse: La Guía Definitiva para la Resiliencia Financiera.) "Aconsejo a las personas que presenten su declaración antes y encuentren pequeñas formas de ahorrar que tendrán grandes ganancias a largo plazo. Straight Talk Wireless tiene algunos de los mejores planes de telefonía inalámbrica prepagada para ayudar a las personas a estirar sus dólares aún más durante todo el año."

Straight Talk Wireless ofrece excelentes ofertas y planes de servicio con una amplia selección de teléfonos inteligentes a precios asequibles. En este momento y por tiempo limitado, los clientes pueden obtener un Samsung Galaxy A15 5G por solo $99 con la compra del plan Ilimitado Silver.

Para inspirar más ayuda personal durante la temporada de impuestos, Straight Talk lanzó una nueva campaña publicitaria protagonizada por la galardonada escritora/directora, actriz y productora Jenn Harris, desarrollada por la agencia de publicidad FCB NY. El anuncio de 30 segundos muestra a un "gurú de impuestos" en un evento de autoayuda animando a los asistentes a aprovechar al máximo la temporada de impuestos, convirtiendo sus Devoluciones de Impuestos en FondosTÚ. El anuncio se está transmitiendo ahora en todas las principales redes/plataformas. Para obtener más información sobre los planes y ofertas de temporada de impuestos de Straight Talk Wireless, visite StraightTalk.com.

Acerca de Straight Talk Wireless

Straight Talk Wireless ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato para consumidores conscientes del precio y está disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y Straighttalk.com. Straight Talk es parte del portafolio de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Total by Verizon, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento. Para obtener más información sobre Straight Talk Wireless, visite www.straighttalk.com.

Metodología de la Encuesta: Esta encuesta aleatoria de solicitud de participación doble de 2,000 estadounidenses de la población general fue encargada por Straight Talk Wireless entre el 16 y el 21 de enero de 2024. Fue realizada por la empresa de investigación de mercado OnePoll.

1

*

La deuda total de los hogares de $17.3 billones al comenzar 2024 es un nuevo récord para Estados Unidos. El mayor aumento en cualquier categoría fue la deuda de tarjetas de crédito, que aumentó un 16.6% entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023, el término más reciente para el cual había datos federales disponibles.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240214808598/es/

Dave Rootvaluemedia@verizon.com

Keyword: united states north america florida

Industry keyword: carriers and services men mobile/wireless hispanic professional services family personal finance consumer technology 5g women finance telecommunications

SOURCE: Straight Talk Wireless

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/14/2024 03:39 pm/disc: 02/14/2024 03:39 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240214808598/es