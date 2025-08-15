La DGT vuelve a elevar a 11 las carreteras cortadas por los incendios

LA NACION

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a ampliar a 11 el número de carreteras cortadas a la circulación en torno a las 11.00 horas de este viernes a causa de los incendios forestales, todas de la red secundaria. En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino, la CC-206 en Almendral, la CC-213 en Villar de Plasencia, la CC-214 en Jarilla y la CC-218 en Casas del Monte.

En Castilla y León, en Zamora la ZA-102 en Pias, en León la LE-133 en Valdeviejas, y en Palencia las PP-2114, PP-2113 y PP-2116 en La Pernía.

En Andalucía, está cortada en Huelva la HU-8100 en Aroche.

