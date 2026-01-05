La diáspora venezolana celebra la destitución de Maduro y se pregunta qué sigue

Optimismo cauteloso sobre el futuro de Venezuela en medio de celebraciones

Trump promete control estadounidense durante el período de transición

Unos 7,7 millones de venezolanos, el 20% de la población, han abandonado el país desde 2014

3 ene (Reuters) - Los migrantes venezolanos en todo el mundo estallaron en celebraciones el sábado tras la destitución liderada por Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno supervisó uno de los éxodos migratorios más grandes del mundo en la historia reciente.

Los cánticos que celebraban la captura de Maduro se escucharon en las calles de las capitales de América Latina y de España, donde los venezolanos se reunieron para compartir su alegría y preguntarse qué podría deparar el futuro.

"Somos libres. Todos estamos felices de que haya caído la dictadura y de que tengamos un país libre", dijo Khaty Yáñez, una venezolana en Santiago que ha pasado los últimos siete años en Chile.

"Mi alegría es inmensa", dijo su compatriota José Gregorio. "Después de tantos años, después de tantas luchas, después de tanto trabajo, hoy es el día. Hoy es el día de la libertad".

Desde 2014, 7,7 millones de venezolanos, o el 20% de la población, han abandonado el país por no poder comprar alimentos o buscar mejores oportunidades en el extranjero, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La vecina Colombia ha recibido la mayor parte de la diáspora, con 2,8 millones de venezolanos, seguida por 1,7 millones en Perú, según la plataforma R4V, un grupo de ONG regionales que ayudan a migrantes y refugiados de Venezuela creado por la agencia de migración de la ONU.

En Lima, la capital de Perú, decenas de venezolanos se reunieron, muchos de ellos envueltos en la bandera de su país, para conmemorar la destitución de Maduro.

La migrante venezolana Milagros Ortega, cuyos padres aún están en Venezuela, dijo que esperaba regresar.

"Saber que mi papá estuvo vivo para ver la caída de Nicolás Maduro es muy emotivo. Me gustaría ver su cara", afirmó.

El presidente peruano, José Jeri, dijo en X que su Gobierno facilitará el retorno inmediato de los venezolanos, independientemente de su estatus migratorio.

"Para quienes vivimos en el exilio, es una inmensa alegría", sostuvo Cynthia Díaz en una pequeña marcha convocada en Quito, la capital de Ecuador. "Los venezolanos, más temprano que tarde, regresarán a Venezuela, a una Venezuela libre, a una Venezuela que es una tierra de grandeza", afirmó. Durante años, Estados Unidos fue un refugio para los venezolanos, pero muchos fueron tildados de criminales y obligados a buscar refugio en otros lugares durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. En España, miles de personas se reunieron en la Puerta del Sol del centro de Madrid y aplaudieron mientras veían a Trump dar una conferencia de prensa en vivo.

Más tarde por la noche, los venezolanos también celebraron en el centro de Buenos Aires.

"Es lo que siempre hemos anhelado", dijo Yeison Urdaneta. "Hemos esperado que Venezuela sea libre, que podamos regresar (...) Argentina nos ha protegido, nos trata muy bien. Estoy muy agradecido, pero soy venezolano".

ESPECULACIONES SOBRE EL FUTURO

Después de la alegría inicial, también comenzaron las dudas sobre el futuro de Venezuela, ya que los venezolanos en el exterior se preguntaban qué depararía el futuro a su país y a sus ciudadanos.

Andrés Losada, quien vive en España desde hace tres años y se encuentra entre los 400.000 venezolanos que residen en el país, según datos oficiales, dijo que se debate entre la preocupación y la alegría por la situación en Venezuela.

"Aunque es duro lo que le está pasando a la gente en Caracas, creo que más allá de eso hay una luz que nos llevará a la libertad", declaró.

"Todavía no estamos en el punto en que podamos decir que Venezuela es completamente libre", dijo María Fernanda Monsilva, una venezolana que se reunió en una marcha en Quito, y quien aseguró que espera que Edmundo González, el principal candidato de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de 2024, pudiera tomar el poder.

"Muchos de los que estamos en el exterior queremos regresar", dijo Monsilva, "este es el primer paso de una serie".

Trump prometió el sábado poner a Venezuela bajo control estadounidense por ahora, incluso desplegando fuerzas estadounidenses si es necesario, hasta que "podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa".

(Reporte de Rodrigo Gutiérrez y Nicolás Cortés en Chile, Elena Rodríguez y Raúl Cadenas en Madrid, Anthony Marina en Lima, Tito Correa en Quito; Reporte adicional de Aida Peláez-Fernández y Ana Cantero en Madrid. Escrito por Luis Jaime Acosta)