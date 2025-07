La diplomacia de EEUU no comentará procesos electorales de otros países salvo si existe "interés" para Washington

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado este jueves de que, en adelante, la diplomacia norteamericana no realizará comentarios sobre los procesos electorales extranjeros y sus circunstancias salvo "cuando exista un interés claro y convincente" para Washington. "El Departamento solo hará comentarios públicos sobre las elecciones cuando exista un interés claro y convincente de la política exterior estadounidense para hacerlo", reza el documento, que indica que si una delegación diplomática considerase que existe tal motivo, ésta "deberá solicitar primero orientación (...) antes de preparar cualquier declaración de este tipo". Más concretamente, la circular, calificada como "sensible pero no clasificada" y difundida por la cadena Fox News, detalla que "los mensajes deben evitar opinar sobre la imparcialidad o la integridad de un proceso electoral, su legitimidad o los valores democráticos del país en cuestión". Incluso cuando se considere "apropiado" realizar comentarios sobre un proceso electoral, el "mensaje debe ser breve, centrarse en felicitar al candidato ganador y, cuando sea apropiado, señalar los intereses comunes en materia de política exterior", reza el documento. En esta línea, el Departamento ha hecho referencia al discurso del presidente, Donald Trump, en Arabia Saudí el pasado 13 de mayo, en el que elogió el progreso de "países soberanos que persiguen (sus) propias visiones únicas y trazan (sus) propios destinos únicos a (su) manera". "Si bien Estados Unidos se mantendrá firme en sus propios valores democráticos y celebrará esos valores cuando otros países elijan un camino similar, el presidente dejó claro que Estados Unidos buscará asociaciones con países dondequiera que nuestros intereses estratégicos coincidan", ha especificado la cartera dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Insta al personal a preguntarse: "¿Lo diría el presidente?" De hecho, el Departamento ha instado a todas aquellas personas involucradas en la redacción de este tipo de publicaciones a preguntarse tras escribir borradores de mensajes sobre elecciones: "¿Lo diría el presidente?". Este es uno de los consejos suscritos bajo un epígrafe que urge a los profesionales del servicio diplomático a "sí utilizar mensajes sobre las elecciones para promover un objetivo de la política exterior de Estados Unidos; no utilizarlos para promover una ideología". Además, el texto los exhorta a que "no utilicen eufemismos para intentar eludir esta directriz". De este modo, las delegaciones diplomáticas estadounidenses en el exterior --por ejemplo, las Embajadas-- deberán solicitar orientación a los cargos principales del Departamento en el caso de que "deseen emitir declaraciones denunciando el proceso o el resultado de unas elecciones", explica el texto, citando casos como "violencia durante la votación o elecciones fraudulentas". De cualquier forma, la circular señala que "estos mensajes serán poco frecuentes". Además, estas solo serán "libres de amplificar los mensajes procedentes de las cuentas oficiales de la Casa Blanca o de las cuentas principales del Departamento", pero deberán obtener autorización para compartir cualquier otro mensaje relacionado.