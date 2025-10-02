La Diputación de Cáceres impulsa en Bolivia un programa contra el machismo en adolescentes

CÁCERES, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con representantes de la ong Sinergos, con la que tiene en marcha diversos proyectos de acción social, de educación para el desarrollo o de cooperación internacional. Es en este último campo en el que han puesto en marcha por primera vez un proyecto para la lucha contra el machismo en adolescentes y la importancia de la igualdad de género en Bolivia, concretamente en la ciudad de Sucre.

Un proyecto en el que participa el Instituto Politécnico Tomás Katari boliviano, cuyo representante José Luis Mendieta, ha mostrado al presidente el trabajo que se viene haciendo a lo largo del año, "con la financiación de la diputación y el apoyo directo de Sinergos", ha especificado Mendieta. "Se trata de trabajar por la transformación hegemónica en tema de masculinidades con chavales y con chavalas, de familias más vulnerables, migrantes allá en Bolivia, y lo hacemos -ha explicado- a través de acciones como el teatro, la pintura, la comunicación... en espacios donde los chicos y chicas, a través de estas metodologías, van cambiando y transformando sus vidas".

Por su parte, Javier Agorreta, coordinador general de Sinergos, ha manifestado su satisfacción por poder mostrar al presidente la marcha de otros proyectos que desarrollan con la financiación de la diputación cacereña. Programas como 'Tierras en Danza', un festival de danza contemporánea que se desarrolla en el medio rural, con talleres, actividades participativas y actuaciones. Este año, se está llevando a cabo en distintos municipios del Valle del Ambroz, Valle del Jerte, La Vera, Las Hurdes y Tierras de Granadilla.

Respecto a Acción Social, se trabaja con personas mayores y con adolescentes en la salud mental a través de la danza. Este proyecto se ha llevado, por el momento, a municipios como Baños de Montemayor y Hervás. En Educación para la Ciudadanía Global, Sinergos lleva a cabo un proyecto de sensibilización sobre la población refugiada saharaui, "con vídeos en 3D que pueden visionarse por parte de los participantes y acercarse así a la realidad de los campamentos de refugiados". Se han llevado a cabo sesiones en Guijo de Granadilla, Hervás y Baños de Montemayor, y está previsto continuar en Serradilla, Gata y algún municipio de Las Hurdes.