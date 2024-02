La diputada del conservador Partido del Poder Popular de Corea del Sur Bae Hyun Jin ha reaparecido en público este viernes, ocho días después de que tuviera que ser hospitalizada tras ser víctima de una agresión por parte de un adolescente.

La diputada del partido del presidente del país, Yoon Suk Yeol, fue agredida el jueves de la semana pasada en el sur de la capital, Seúl, cuando un adolescente golpeó su cabeza varias veces con una piedra, según el relato de sus ayudantes.

El ataque contra la diputada tuvo lugar después del asalto a principios de mes del líder opositor del Partido Democrático de Corea del Sur, Lee Jae Myung, que sobrevivió a una puñalada en su cuello.

Bae, que recibió varios puntos en la cabeza, recibió el alta médica el pasado sábado y ha atendido este viernes a una reunión del partido con un gorro de punto verde para cubrir su herida.

"Espero que lo que he padecido no se convierta en un trauma marcado por el miedo", ha hecho saber en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap. "Quiero demostrar que podemos protegernos entre nosotros y eliminar este modelo de violencia política que se alimenta del miedo", ha añadido.

La diputada, de 40 años y antigua portavoz de Presidencia, estuvo acompañada del presidente del partido, Han Dong Hoon, quien suspendió todos sus actos previstos hoy para estar junto a su compañera de partido.

El líder del PPP agradeció a la diputada que se negara a enmarcar el ataque como un asalto por motivos políticos. "Lo más fácil habría sido señalar con el dedo pero nuestra diputada no eligió ese camino porque no quería que la gente se sintiera incómoda y porque no quería contaminar la política nacional con teorías de la conspiración", ha manifestado.