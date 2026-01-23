La dirección de AFP detalla su plan de recortes, rechazado por el personal

La dirección de la Agence France-Presse detalló el viernes su plan para reducir costos, que incluye una reforma del sistema de expatriación para los periodistas de esta agencia mundial, unas medidas que fueron rechazadas por los empleados

El personal "se opone a los proyectos (...) de la dirección" y "exige la apertura inmediata de verdaderas negociaciones", según una moción de los sindicatos adoptada en reunión asamblearia.

A falta de una respuesta positiva, "se convocará una huelga" en la semana del 26 de enero

Las modalidades del plan fueron presentadas el viernes por el director general de AFP, Fabrice Fries, ante el CSE (comité social y económico). El objetivo es ahorrar entre 10.000.000 y 12.000.000 de euros (US$11.700.000 y US$14.000.000) anuales a partir de 2026, en un contexto de crisis de los medios.

La principal medida concierne la reforma de la expatriación de aquí a 2028

"El sistema actual debe modificarse porque sus costos se han vuelto demasiado elevados", argumenta la dirección en el documento presentado al CSE

Actualmente, 270 periodistas se acogen a estas condiciones de expatriación (gastos de vivienda, escolaridad de los hijos). La dirección quiere que estas ventajas se apliquen sólo a determinados puestos de responsabilidad.

"Nuestra prioridad será mantener una red significativa de puestos en movilidad acompañada, que preserve la calidad de la cobertura internacional", insiste la dirección

El personal, en cambio, considera que este proyecto "perjudicaría la movilidad"

"¿Cuál es el proyecto, más allá de la lógica contable?", se preguntó la SDJ (Sociedad de Periodistas) en un comunicado

La dirección anunció medidas a corto plazo. De 34 empleados en Francia que se acogieron a un dispositivo de incentivo a la jubilación, 24 (18 de ellos periodistas) no serán reemplazados.

También indicó que en 2026, 13 puestos de periodistas quedan "congelados" en la red mundial de la AFP, cinco de ellos en París, lo que significa que las vacantes no se cubrirán, y seis serán suprimidos

AFP es una de las tres agencias mundiales de información, junto con AP y Reuters. Emplea a 2.600 colaboradores de 100 nacionalidades y proporciona información en seis idiomas

La agencia posee un estatus particular: no es una empresa pública, pero no tiene accionistas, y sus clientes, incluido el Estado francés, forman parte de su consejo de administración

En 2024, AFP tuvo un resultado neto de 200.000 euros (unos US$230.000) y una facturación de 326.400.000 de euros (US$380.000.000). Además de sus ingresos comerciales, recibe del Estado francés una compensación de los costos vinculados a sus misiones de interés general (118.900.000 de euros en 2024)