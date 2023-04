La dirección de árbitros en Alemania reconoce error a costa del Dortmund

La dirección deportiva de árbitros en Alemania reconoció el sábado un error en una falta no señalada sobre el atacante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, que debería haber sido penalti para el conjunto del Ruhr en Bochum (1-1), el viernes en el campeonato alemán.

Líder de la Bundesliga con un punto de ventaja sobre el Bayern Múnich antes de esta 30ª jornada, el Borussia Dortmund no pudo pasar del empate en su visita al Bochum. Con ese resultado, el Borussia está ahora amenazado por los muniqueses (59 puntos contra 61), que reciben el domingo al colista Hertha Berlín.

En el minuto 65, el atacante del Dortmund Karim Adeyemi fue derribado en el área por el defensa del Bochum Danilo Soares, que ya tenía una tarjeta amarilla desde la primera parte (30). El árbitro del encuentro, Sascha Stegemann, no señaló falta ni recurrió a la asistencia de vídeo (VAR).

"El defensa se tira por detrás y sobre su costado con las dos piernas en la lucha por el balón. No toca el balón y sí en su lugar al jugador adverso, derribándolo. Es falta y penalti", valoró la dirección deportiva de árbitros alemanes en un comunicado el sábado.

Valora que, en ese tipo de situación, el árbitro debe tomar la decisión correcta sobre el terreno, "sin que la ayuda de la asistencia de vídeo sea necesaria".

"Después del visionado, hay falta sobre Adeyemi del BVB. No lo vi en absoluto de esa manera sobre el terreno. El asistente de vídeo evidentemente lo vio y valoró que no había error manifiesto", explicó Sascha Stegmann al diario Bild.

"En retrospectiva, debo decir que me habría gustado poder volver a ver la acción", añadió.

"Hoy, el árbitro decidió el resultado del encuentro. A cinco jornadas para el final, cuando se trata del título de campeón de Alemania, no mirar esa situación, es negligente, cobarde y completamente erróneo", protestó el director deportivo del Dortmund, Sebastien Kehl, el viernes tras el partido.

"Para mí no solo había penalti sino también una segunda tarjeta amarilla y roja para el jugador del Bochm. Creo que es bastante injusto que no se haga todo para que no se tome una mala decisión. Duele", lamentó el entrenador Edin Terzic.

