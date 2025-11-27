La dirección del PSOE se desvincula del futuro de Ábalos: "Es un diputado del Grupo Mixto"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press)

La cúpula del PSOE trata de marcar toda la distancia posible con el exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos después de que el Tribunal Supremo haya ordenado su entrada en prisión preventiva por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, subrayando que fue expulsado del partido y que ahora es un diputado del Grupo Mixto.

Fuentes de la dirección socialista tratan de acotar los posibles comportamientos irregulares a personas concretas señalados por la investigación —Ábalos, su exasesor Koldo García y su sucesor en Organización, Santos Cerdán— y aseguran que no afectan al partido.

En concreto, consideran que las conversaciones en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no apuntan al PSOE como beneficiario de la presunta corrupción.

NO HAN HABLADO NI CON ÁBALOS NI CON CERDÁN

A pesar de que Ábalos fue uno de los colaboradores más cercanos al secretario general y presidente, Pedro Sánchez, con cargos de máxima responsabilidad, en el PSOE subrayan que fue apartado en febrero de 2024 y ya no lo consideran uno de los suyos. Es más, se dirigen a él por su nueva adscripción en el Congreso: "Es diputado del Grupo Mixto", afirman.

Así, describen una ruptura total y niegan que el partido haya mantenido alguna conversación con él en las últimas horas, en las que ha subido el tono contra el Gobierno y contra el presidente Sánchez.

Tampoco ha habido contacto alguno, aseguran, con Cerdán después de su reciente puesta en libertad tras cinco meses en prisión preventiva.

Las fuentes consultadas aseguran que no temen la reacción de Ábalos, a pesar de los últimos gestos del exministro que hacen pensar en un cambio de estrategia que podría perjudicar al Gobierno. En la víspera contradijo al presidente afirmando que fuentes presenciales le dijeron que hubo una reunión entre Sánchez y el líder de Bildu Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco en 2018. Una entrevista que Sánchez negó previamente.

MENSAJES CONTRA SÁNCHEZ, BEGOÑA Y YOLANDA DÍAZ

Ábalos también cargó contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar) y le retó a explicar quién utilizó su vivienda oficial en el Ministerio de Trabajo, al tiempo que le reprochó que le llamase "golfo".

Además, este mismo jueves, ha vuelto a subir el tono apuntando, en esta ocasión, a la mujer del presidente, Begoña Gómez, que está siendo investigada por varios delitos. En una entrevista en 'El Mundo' ha señalado que si se investiga el rescate a la aerolínea Air Europa, Gómez podría acabar implicada.

En el PSOE y en el Gobierno consideran que estas palabras se explican por la situación procesal de Ábalos, que acaba de entrar en prisión preventiva y se enfrenta a una pena de 24 años de prisión por varios delitos de corrupción. "Tiene derecho a defenderse", señalan.

MONTERO DESCARTA UN CHOQUE ÁBALOS-SÁNCHEZ

Horas antes de que el juez del Supremo decidiese enviarles a prisión sin fianza, la vicepresidenta primera María Jesús Montero pidió esperar a que se pronunciaran los tribunales aunque rechazó que los afectados puedan difundir información que perjudique al presidente Pedro Sánchez.

"No", respondió a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada sobre si teme que Ábalos y Koldo García inicien un choque directo con el jefe del Ejecutivo.

Además, la número dos del Gobierno y del PSOE ha señalado que, a su juicio, esta decisión del Supremo no supone "ninguna novedad" y ha insistido en que los socialistas ya "tomaron medidas" y actuaron "con contundencia", "desde el primer minuto" en que conocieron presuntas irregularidades.

Además, respecto al impacto en el Gobierno de la imagen de un diputado como Ábalos entrando en prisión, Montero ha tratado de restarle trascendencia, señalando que ya se vio una imagen similar este verano con la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente del área de Organización.

"Ya lo ha experimentado, el señor Santos Cerdán ha estado en (prisión) preventiva, entonces creo que no hay ninguna novedad", ha indicado, subrayando que el PSOE ya tomó medidas contra los implicados.