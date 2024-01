La directora de la Galería de la Academia de Florencia, Cecilie Hollberg, ha desatado este martes la polémica tras comparar la citada localidad italiana con una "prostituta" en relación con la situación en la ciudad a raíz del turismo de masas.

Hollberg ha dicho durante una rueda de prensa que "cuando una ciudad se convierte en prostituta, luego es muy difícil que vuelva a ser virgen". "Si no se pone un freno total ahora, ya no habrá esperanzas", ha aseverado, si bien posteriormente ha pedido disculpas por sus declaraciones. "No quería ofender a nadie, menos a los florentinos", ha matizado, según ha recogido la emisora italiana Rai.

En este sentido, ha hecho hincapié en la belleza de Florencia y manifestó la necesidad de lograr que "vuelvan sus habitantes y no sea aplastada por el turismo". No obstante, ha lamentado que "ya es demasiado tarde" para revertir el efecto del turismo.

El ministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, ha descrito sus comentarios como una "ofensa para toda italia" y ha anunciado que estudiará todas las medidas apropiadas dadas las circunstancias.

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi, que fue alcalde de Florencia, ha recalcado que existe la posibilidad de la directora del museo, que nació en Alemania, tenga que presentar su dimisión.

Con unos 380.000 habitantes y más de cinco millones de turistas al año, la ciudad de Florencia es una de las más visitadas de Italia. La historiadora accedió al cargo en 2015 tras desarrollar su carrera en gran medida en Alemania.