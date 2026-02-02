La directora del FMI dice que la inflación mundial descenderá y apela a la integración comercial

DUBÁI, 2 feb (Reuters) -

Se espera que la inflación mundial caiga al 3,8% este año y al 3,4% en 2027, gracias a la menor demanda y a los precios más bajos de la energía, según dijo el lunes la directora del FMI.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, dijo en un discurso pronunciado en el Foro Fiscal Árabe Anual celebrado en Dubái que el crecimiento mundial se ha mantenido "notablemente bien" en el contexto de profundos cambios en la geopolítica, la política comercial, la tecnología y la demografía.

Georgieva también pidió una mayor integración comercial, en un momento en que se observa un aumento de los acuerdos comerciales unilaterales.

"En un mundo de fragmentación comercial, una mayor integración comercial es absolutamente primordial".

"Lo que hemos visto este año es que el comercio no ha descendido como temíamos. De hecho, el comercio está creciendo ligeramente más lento que el crecimiento mundial", añadió. (Información de Jana Choukeir y Federico Maccioni, redacción de Nayera Abdallah; edición de Himani Sarkar; edición en español de Paula Villalba)