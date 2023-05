La directora y dramaturga Lucía Miranda imparte este miércoles una conferencia en el Teatro Guiniguada

La directora de escena, dramaturga y arte-educadora Lucía Miranda llevará este miércoles a las 17.00 horas en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria su experiencia en el ámbito de la intersección entre las artes escénicas y la educación. Precisamente, como artista-educadora ha coordinado proyectos de Teatro Aplicado a la educación y la transformación social en Estados Unidos, América Latina, Europa y África.

Desde el año 2020 es la coordinadora pedagógica de Nuevos Dramáticos, el proyecto para infancia del CDN, tarea educativa sobre la que afirma poner "mucho énfasis porque mucha gente del mundo de la creación no lo conoce". "Para mí un arte-educador es un profesional que se dedica a los proyectos creativos de manera profesional, llámese actor, coreógrafo, director, compositor... Un profesional de las artes escénicas que dedica una parte de su tiempo a la educación y a los entornos educativos y que trabajan con no perfiles no profesionales: con niñas y niños, mayores, etcétera".

La charla-encuentro de Campus MAPAS 2023 es de entrada libre hasta completar aforo, si bien se recomienda inscribirse previamente en la web mapasmercadocultural.com. "En MAPAS hablaré de cómo las historias y las personas están íntimamente ligadas a los espacios y cómo el teatro que hacemos tiene que ver con vincular las historias a los espacios y con convertir cualquier espacio, no solo un gran teatro, en un lugar escénico", avanzó Miranda.

La dirección escénica de profesionales y no profesionales es una de las debilidades de Lucía Miranda, quien aparte de dirigir, también escribe y enseña. La artista vallisoletana confiesa que ama escribir aunque lo sufre bastante, pero que su trabajo como dramaturga tiene mucho de periodista y de antropóloga: "Históricamente, cuando se habla de teatro comunitario siempre se le ha situado en centros cívicos o en lugares más pequeños, con menos posibilidades, y creo que uno de los grandes cambios en los últimos años es poder poner este tipo de teatro y este tipo de historias en los grandes teatros como el Centro Dramático Nacional o Teatro Lliure".

Miranda es directora de escena, gestora cultural, dramaturga y arte-educadora, además de fundadora del Cross Border que trabaja en la intersección de las artes escénicas y la educación y cofundadora del colectivo internacional País Clandestino.

Ha obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, el José Luis Alonso Jóvenes Directores de la ADE 2013 y la Mención Especial del Jurado de Almagro Off 2011. Sus espectáculos se han estrenado en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, Microtheater Miami, el Teatro de La Abadía, el Teatre Lliure, Veranos de la Villa o el Centro Dramático Nacional de España. Entre sus reconocimientos, destacan los premios ACE y HOLA en Nueva York o el ONU Woman de América Latina contra la violencia de género.

Como dramaturga ha publicado Fiesta, Fiesta, Fiesta (finalista a mejor autoría teatral Premios Max 2019), I am Miami (Teatro Autor Exprés), Nora,1959 y Alicias buscan Maravillas ( V Laboratorio de escritura Teatral SGAE), espectáculos que también ha dirigido. También ha coescrito País Clandestino que ha girado por festivales como FIBA de Argentina, MIT Sao Paulo, Fidae de Uruguay o Almada en Portugal. Su labor se puede seguir a través de la página https://www.lucia-miranda.com/ y el proyecto www.thecrossborderproject.com

La conferencia forma parte de MAPAS, que dedicará este 2023 a la formación y gestión del mercado presencial que tendrá lugar en 2024, después de anunciar un cambio de formato con carácter bienal. Esta nueva estructura permitirá explorar alianzas y líneas de financiación más cooperativas, aludiendo a la sostenibilidad cultural que se pretende desde todos los estratos.

De este modo, MAPAS se coordina con las fechas de celebración de otros mercados culturales nacionales e internacionales. El carácter bienal permitirá mejorar la planificación, afianzar las relaciones colaborativas con otras entidades, al tiempo que dará unos márgenes más amplios a los tiempos de creación del sector cultural canario.

