La disuasión de Rusia es un tema clave en la creación de fuerza multinacional para Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Jefes militares de más de 30 países llegan el martes a París para analizar la creación de una fuerza internacional que disuada futuras agresiones rusas una vez que se establezca un alto el fuego. Entre las preguntas clave que Ucrania desea que se respondan están el tamaño de las tropas, la ubicación y, crucialmente, las opciones militares en caso de una transgresión.

La reunión en París es la culminación más importante hasta ahora de los esfuerzos de Francia y Reino Unido para reunir a distintas naciones bajo una llamada “coalición de los dispuestos” para salvaguardar a Ucrania mediante el establecimiento de una fuerza de seguridad y disuasión que haga que Rusia lo piense dos veces antes de intentar una nueva invasión.

El presidente francés Emmanuel Macron, quien asistirá a la reunión, dijo que ésta se llevará a cabo en “estrecha coordinación” con la alianza de la OTAN.

En las conversaciones participarán casi todos los 32 países de la OTAN —con la notable ausencia de Estados Unidos—, así como naciones de la Commonwealth y potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur, según un funcionario militar francés. Se invitará a los participantes a que indiquen qué podrían y desearían aportar sus ejércitos, ya sean tropas, armas u otra ayuda.

El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, afirmó que “esta reunión es importante porque sienta las bases para estas garantías de seguridad” y la manera en que “las fuerzas armadas europeas pueden adquirir crédito y credibilidad para las conversaciones diplomáticas que, indudablemente, se extenderán a largo plazo”.

Algunos funcionarios ucranianos se muestran cautelosos ante cualquier acuerdo sin garantías de seguridad claramente identificadas. Para ellos, una pregunta clave es cómo responderá tal coalición si Rusia viola cualquier futuro acuerdo de alto el fuego. ¿Qué tipo de respuesta militar se daría ante una ofensiva a gran escala por parte de Rusia y cuán rápido se materializaría esa respuesta?

Autoridades occidentales y ucranianas dijeron que, si bien hay mucho razonamiento y determinación, aún no existe un plan definitivo para las opciones militares. Antes, deben evaluar qué podrían ofrecer los países dispuestos. The Associated Press habló con autoridades occidentales y ucranianas en Kiev, así como con sus homólogos franceses en París y británicos en Londres. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar abiertamente sobre asuntos sensibles.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recibió la propuesta con beneplácito, pero expresó su escepticismo, y dijo a la AP en una entrevista en febrero que las tropas extranjeras, por sí solas, no serían una garantía suficiente de seguridad para su país, y que tal plan debería estar respaldado por armas de Estados Unidos y Europa, así como por apoyo para que Kiev desarrolle su propia industria de defensa.

“Los diplomáticos discuten, los funcionarios militares discuten, pero aún no tenemos propuestas reales”, dijo un alto funcionario ucraniano sobre el plan. Las conversaciones “no están en la primera etapa; hicimos mucho en la misma, pero aún no tenemos un enfoque sólido real”.

¿Qué medios de disuasión?

Mientras el presidente Donald Trump parece haber descartado la idea de otorgar garantías de seguridad de Estados Unidos, al tiempo que otros funcionarios estadounidenses dijeron que Europa tendría que proporcionarlas, el plan francobritánico busca crear una fuerza equipada con suficiente poder militar para disuadir a Rusia de atacar nuevamente a Ucrania. “Ese es el meollo del asunto”, dijo un funcionario occidental en Kiev.

La fuerza que contemplan Francia y Gran Bretaña tendría como objetivo tranquilizar a Ucrania y disuadir otra ofensiva rusa a gran escala después de cualquier alto el fuego, dijo un funcionario militar francés a la AP. Esto podría incluir armamento pesado y arsenales de armas que podrían ser enviados en cuestión de horas o días para ayudar en la defensa de Ucrania en caso de un ataque ruso que rompa cualquier tregua, agregó el funcionario.

Al poner otra idea sobre la mesa, el funcionario occidental en Kiev dijo que se podrían incorporar ataques directos e inmediatos a activos rusos en caso de una violación.

Los detalles de la propuesta han surgido de manera fragmentada en las últimas semanas, ya que las discusiones técnicas entre funcionarios diplomáticos y militares occidentales en Ucrania y otras capitales europeas aún están en curso.

Varios líderes políticos han convocado cumbres clave en los últimos dos meses para establecer un terreno común. El tema se discutió en Londres el 2 de marzo, en una cumbre de más de una docena de líderes, en su mayoría europeos, y el 5 de marzo, en una reunión de planificación virtual convocada por Reino Unido y a la que asistieron funcionarios de unos 20 países.

Actualmente, Francia y Reino Unido amplían aún más su búsqueda de naciones dispuestas a respaldar el plan y proporcionar los medios necesarios para la fuerza. En las conversaciones que se realizarán el martes en París no solo participarán naciones de la OTAN y de la Unión Europea, sino que países de Asia y Oceanía. Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur tendrán parte en las discusiones de forma remota, dijo el funcionario militar francés. Turquía, que tiene el ejército más grande de la OTAN y una robusta industria de defensa e intereses compartidos en el mar Negro, también asistirá. Canadá, nación de la OTAN, también estará representada.

Estados Unidos —el miembro con mayor poderío militar de la OTAN— no fue invitado porque las naciones europeas quieren demostrar que son capaces de asumir gran parte del trabajo de salvaguardar a Ucrania una vez que se implemente una tregua, dijo el funcionario militar francés.

Los contornos del plan

El mes pasado, algunos funcionarios occidentales describieron una pequeña “fuerza de seguridad”, dominada por Europa, de menos de 30.000 elementos, en lugar de un ambicioso ejército de pacificadores desplegados a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros (600 millas).

Pero otros funcionarios han dicho que las cifras están en discusión. Según una versión de la propuesta, las tropas se desplegarían lejos de la línea del frente, en sitios de infraestructura clave, como plantas de energía nuclear, y estarían respaldadas por poder aéreo y naval occidental. La línea del frente se monitorearía en gran medida de forma remota, con drones y otra tecnología. El poder aéreo, incluido el de Estados Unidos que se encuentra fuera de Ucrania, quizás en Polonia o Rumanía, estaría en reserva para disuadir violaciones y reabrir el espacio aéreo ucraniano a vuelos comerciales.

Las marinas aliadas también podrían desempeñar un papel en el mar Negro, despejando minas y patrullando para mantener seguras las aguas internacionales.

La idea es “sumar” las capacidades que esos países están dispuestos a proporcionar para poder ofrecer garantías de seguridad que aseguren que el acuerdo de paz sea “sólido y verificable”, con el objetivo de obtener algún respaldo de Estados Unidos, dijo otro funcionario francés.

“Para obtener señales sobre el respaldo de Estados Unidos, los países europeos ‘dispuestos y capaces’ poder agregar sus capacidades y demandas”, dijo.

Cauteloso optimismo ucraniano

Algunos funcionarios occidentales advirtieron que un plan de paz tendría varias etapas y que un número más amplio de países podría unirse más adelante a la coalición. El primer paso podría ser un congelamiento de un mes, como lo propusieron Zelenskyy y los líderes europeos, como medida para fomentar la confianza.

Las autoridades ucranianas dijeron sentirse optimistas sobre la coalición de los dispuestos, y reconocieron que tienen pocas opciones más si la OTAN está fuera de la mesa.

“Creo firmemente que es muy posible”, dijo un alto funcionario ucraniano. “Trump se siente cómodo con la idea, la idea es muy positiva para nosotros, y si Europa quiere ser un jugador real, debería hacer esto”.

“Si pierden esta oportunidad, estaremos en una situación muy difícil”, agregó.

Leicester reportó desde París. Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless y Emma Burrows en Londres, y Sylvie Corbet en París contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.