La dominancia de Visa en los JJOO pone de relieve el problema de los pagos en Europa

Por Valentina Za y Giancarlo Navach

MILÁN, 16 feb (Reuters) -

Cualquiera que intente comprar un recuerdo en las tiendas oficiales de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se habrá enfrentado a un problema que preocupa ‌a los responsables de política monetaria europeos: el ‌dominio ⁠de los proveedores de pagos extranjeros y el papel cada vez menos relevante del dinero en efectivo.

En virtud de un acuerdo de patrocinio con el Comité Olímpico Internacional que se remonta a 1986 y se ha prorrogado hasta 2032, Visa

es el ​único proveedor de ⁠tarjetas en los ⁠Juegos, donde pueden encontrarse carteles que dicen "¿Pago con tarjeta? Solo aceptamos Visa" y personal que ofrece tarjetas prepago en el acto.

Para los próximos Juegos ​de Invierno, que se celebrarán en Francia en 2030, los ciudadanos podrían tener otra opción si el Banco Central Europeo cumple su ‌objetivo de lanzar un euro digital en 2029.

Tras declarar que el proyecto es clave ​para la seguridad económica de Europa, el Consejo de la ​UE respaldó en diciembre el euro digital, afirmando que estaría "disponible para el público en general y las empresas para realizar pagos en cualquier momento y en cualquier lugar de la zona del euro".

Eso sigue siendo prerrogativa del efectivo, pero los legisladores de la UE siguen trabajando en normas que obliguen de forma inequívoca a las tiendas y los proveedores de servicios a aceptar efectivo, salvo en el caso de los pagos a distancia o los servicios no atendidos por ​personal.

A POR DINERO EN EFECTIVO

En las tiendas de los Juegos se acepta efectivo y se han instalado cajeros automáticos para que la gente pueda sacar dinero, según ha declarado un portavoz de los organizadores.

Un ⁠portavoz de Visa dijo que la empresa se ha comprometido a que la experiencia de compra de los productos de Milán-Cortina sea la mejor posible.

La gente ya no lleva billetes ‌en la cartera.

"Mi padre acaba de ir a sacar dinero. Vimos el cartel y no tenemos Visa", dijo Marta Mule, una joven colaboradora de una revista italiana, mientras esperaba en una larga cola que se extendía hasta la entrada de la tienda principal de los Juegos Olímpicos en Milán.

Un dependiente del mostrador de la tienda olímpica, situada cerca de la imponente catedral del Duomo de Milán, estimó que solo alrededor de una sexta parte de las personas pagaban en efectivo, mientras que todas las demás tenían tarjetas Visa.

DEPENDENCIA DE LOS PROVEEDORES EXTRANJEROS Los sistemas internacionales de tarjetas como Visa o Mastercard representan dos ‌tercios de las transacciones con tarjeta en la zona del euro, según afirmó el jueves Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central ⁠Europeo, en el texto de un discurso.

"Tenemos que abordar nuestra actual dependencia en los pagos minoristas y cambiar la tendencia", dijo.

Aunque los Juegos ‌Olímpicos siempre serán un evento único en términos de acuerdos comerciales, tocan un punto delicado para el BCE.

El BCE necesita que ⁠se apruebe una ley de la UE antes de poder emitir el euro digital.

Sin embargo, su ⁠propuesta legislativa se estancó en el Parlamento Europeo durante más de dos años ante la preocupación de que una cartera respaldada por el banco central pudiera agotar los depósitos de los bancos comerciales o desplazar a los sistemas de pago del sector privado.

No obstante, desde diciembre, primero el Consejo Europeo y luego el Parlamento Europeo han respaldado plenamente la postura del BCE sobre el proyecto.

Para defender el papel del dinero del banco central, el ‌BCE quiere que el euro digital funcione tanto fuera de línea, como si ​se tratara de dinero en efectivo, como en línea, y que esté disponible para pagos mayoristas y minoristas.

"En pocas palabras: si perdemos el control de nuestro dinero, perdemos el control de nuestro destino económico", dijo Cipollone, responsable del proyecto del euro digital en el BCE.

Algunos sectores del sector privado querían un sistema más limitado en lugar de una nueva opción ‌de pagos minoristas.

(Información de Valentina Za y Giancarlo Navach; edición de Keith Weir y Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)