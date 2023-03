La DPZ da voz a las víctimas de las protestas de Nicaragua de 2018 con una exposición en la sala 4º Espacio

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) da voz a las familias de las víctimas de las protestas que tuvieron lugar en Nicaragua, en el año 2018, a través de una exposición de fotografías en la sala 4º Espacio, episodios que la ONU ha condenado esta misma semana como crímenes contra la humanidad.

La muestra 'Ama y no olvida, museo de la memoria contra la impunidad en Zaragoza' se ha inaugurado este viernes, 3 de marzo, y ha sido impulsada por la asociación nicaragüense Madres de Abril (AMA).

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, ha reiterado el "coraje, la determinación y la voluntad de estas madres que pudieron sobreponerse a ese desgarrador dolor de ver cómo sus hijos, sus hermanos, sus familiares más cercanos, desaparecían, eran torturados, privados de libertad" y ha valorado que "desde la represión más absoluta, han sido capaces de conformar, de reunir, de investigar, de crear belleza, desde el más profundo de los horrores".

La exposición reúne 80 retratos en blanco y negro de los familiares de las víctimas, poniendo rostro al dolor de quienes perdieron a sus familiares durante estos acontecimientos, ocurridos en Nicaragua, hace casi cinco años.

Un informe del Grupo de Expertos de Derechos humanos ha señalado al Estado y ha atribuido responsabilidades en la represión de 2018 a la pareja presidencial y a los mandos intermedios.

Josefa Meza, madre del primer joven asesinado en las protestas de abril, ha asistido a la inauguración de la muestra en Zaragoza y ha reivindicado la importancia de este museo, "para perseverar la memoria, que no haya olvido, que haya verdad, justicia, reparación y para que ningún gobierno en el mundo vuelva a cometer crímenes de lesa humanidad. No podemos permitir una democracia en impunidad".

La sala 4º Espacio se encuentra en el Coso, 50, en Zaragoza y la exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, con horario de 11.00 horas a 14.00 horas y de 18.00 horas a 21.00 horas, de martes a sábado. Los domingos y festivos estará abierta de 11.00 horas a 14.00 horas.

El museo

'AMA y no olvida, museo de la memoria contra la impunidad' se puso en marcha con el objetivo principal de contribuir a dignificar a las víctimas mortales de represión estatal a partir de 2018 en Nicaragua.

"En un país marcado por una historia de dictaduras, guerras civiles y amnistías", han apuntado sus impulsores, esta colección es "el primer y único museo de memoria que se construye desde las voces de las víctimas".

El museo original, en Nicaragua, fue clausurado. Sus impulsores han destacado que "rechazan la narrativa oficial que criminaliza a los ciudadanos que participaron en las protestas cívicas y el clima de impunidad propiciado por el gobierno de Nicaragua".

Josefa Meza ha señalado que "queremos dar a conocer la verdadera narrativa de quiénes eran nuestros hijos, contrarrestar la narrativa del Gobierno, que ha sido que eran opositores, que eran terroristas, que eran delincuentes, y eso no es cierto"

En su web pueden encontrarse semblanzas, así como testimonios y mapas o relatos de los hechos, archivo fotográfico, materiales audiovisuales y documentos varios que permiten dimensionar la vida y la muerte de las víctimas y el contexto de la protesta social.

Gobierno nicaragüense

El presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta y cónyuge, Rosario Murillo, están, en la actualidad, rodeados de acusaciones de corrupción, abusos y represión. La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli ha aseverado que "Nicaragua está siendo cada día más oprimida por esta dictadura".

Ha insistido en la importancia de la exposición porque "no queremos que se olvide a estos 328 muchachos a los que mataron en 2018, ese fue el comienzo de todo este periodo oscuro y negro" y ha incidido en que "estos muchachos y estas madres son las luciérnagas que están encendiendo su luz para mostrar esta realidad tan dura".

Expatriación de presos políticos

El gobierno nicaragüense expatrió a 222 presos políticos el pasado 9 de febrero. Los deportó a Washington DC y los declaró traidores a la patria, junto con 94 personas más, exiliados. Una de ellas es Gioconda Belli.

Le han privado de su nacionalidad, la han declarado traidora a la patria, es prófuga de la justicia, le han expropiado sus bienes y su pensión de jubilación, a ella y a todos los que están en la lista que publicó el gobierno.

"Nos están declarando la muerte civil, no vamos a existir en los registros de Nicaragua y eso es una cosa tan cruel que no tiene nombre; en el artículo 20 de la Constitución se indica que está prohibido privar a una persona de su nacionalidad", ha relatado la poeta.

Además, el Gobierno sentenció a 26 años de cárcel al obispo "más querido de Nicaragua", Danilo Benavidez, "que había tenido una posición muy valiente desde el púlpito y lo pasaron de un resguardo domiciliar a la cárcel donde están todos los criminales, presos comunes en Managua", ha ampliado Belli.

La diputada delegada de Cultura ha recordado que el Gobierno de España "ante el riesgo de que los 222 expatriados y los 94 exiliados queden como apátridas, les ha ofrecido la nacionalidad española con carta de naturaleza inmediata".

Muestra itinerante

Desde su lanzamiento, en 2019, el museo 'AMA y No Olvida' ha participado en distintos espacios de exhibición artísticos y nacionales como el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina y la Asamblea Legislativa en San José, Costa Rica; el Festival de Cine de Derechos Humanos de Berlín, Alemania; La Bienal en Resistencia Ciudad de Guatemala, Guatemala y el Museo Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar de Madrid, España.

En septiembre de 2020 se le concedió el Premio a la Innovación Digital por las Libertades Públicas en la categoría Sitio Web, otorgado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización en Nicaragua que fomentaba la libertad de expresión y que ha sido criminalizada por el régimen.

"En Nicaragua no podemos darlo a conocer porque somos un pueblo oprimido y por eso decidimos llevar este museo a diferentes países para que la comunidad internacional conozca la verdad", ha resaltado Meza.

'ama y no olvida'

'AMA y No Olvida' es un proyecto encabezado por la Asociación Madres de Abril, organización conformada por familiares de víctimas mortales de la represión. Cuenta con la colaboración del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) y de personas comprometidas con la búsqueda de la verdad y la justicia.

La recopilación de los testimonios y el archivo, se realizó, han explicado desde la asociación, "bajo una brutal represión, utilizando métodos de arte y diseño colectivos y participativos, con una combinación de investigación social y acciones pedagógicas y comunitarias en condiciones de clandestinidad".

Josefa Meza ha finalizado exigiendo justicia, "decimos no a la impunidad, no puede construirse una democracia sobre los cadáveres de nuestros hijos", y ha añadido que "esto es una mensaje a la comunidad nacional e internacional, no vamos a permitir que los hijos de los que están dentro y no pueden expresarse, también corran ese riesgo".

Europa Press