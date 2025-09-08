La dramaturgia española acude a la Argentina y Uruguay con 'Música para Hitler' o 'Pepito' en el programa 'Interautor 2025'

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Fundación SGAE, en colaboración con la Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), organiza la tercera edición de 'Interautor Teatro 2025', que se celebrará del 17 al 19 de septiembre en Uruguay y del 22 al 24 de septiembre en Argentina.

Este programa de intercambio, según indica Fundación SGAE, tiene como principal objetivo la promoción e internacionalización de la dramaturgia contemporánea en español, facilitando el encuentro directo entre los creadores y creadoras españolas y los profesionales y público de Hispanoamérica.

Las obras españolas seleccionadas son 'Música para Hitler', de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, 'Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)', de Itziar Pascual, y 'Los grillos tullidos', de Néstor Roldán. Las tres se presentarán en formato de lectura dramatizada en las capitales de Uruguay y Argentina del 17 al 24 de septiembre, con la intención de abrir nuevas vías de producción y exhibición para el catálogo autoral entre los tres países.

Unos textos que reflejan la riqueza y la diversidad de la creación escénica actual en España. 'Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)' conquistó el Premio Max a la Mejor autoría teatral 2025, convirtiéndose en la primera obra dirigida a público familiar que se hace con el galardón más prestigioso de las artes escénicas españolas en la categoría de dramaturgia.

'Los grillos tullidos' es un thriller sobre el tiempo, el duelo y el olvido, galardonado con el 33º Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2024, y 'Música para Hitler' es un texto sobre la vida del célebre violonchelista Pau Casals, quien se vio forzado a tocar delante del führer alemán.

Las dramaturgas Vachi Gutiérrez, Analía Torres y Valeria Fontán se encargarán de dirigir las lecturas de 'Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)', 'Los grillos tullidos' y 'Música para Hitler', respectivamente los días 17, 18 y 19 de septiembre a las 19 horas. Las representaciones se realizarán en la Sala Blanca Podestá del Teatro AGADU, sede de AGADU en Montevideo.

En Buenos Aires, las representaciones tendrán lugar en el Auditorio Teatro Gregorio de Lafarrère en la sede de Argentores. La primera lectura será el 22 de septiembre con 'Pepito (una historia de vida para niños y abuelos)', bajo la dirección de Héctor Presa. Le seguirá, el 23 de septiembre, 'Música para Hitler', dirigida por Andrés Binetti, y para concluir, el 24 de septiembre Helena Tritek dirigirá 'Los grillos tullidos'.

Como continuación de esta primera parte de 'Interautor Teatro 2025', dramaturgos y dramaturgas de Uruguay y Argentina viajarán a España para mostrar sus obras, que serán representadas, también en formato de lectura dramatizada, del 24 al 29 de noviembre en la Sala Berlanga de Madrid, bajo la dirección de creadores españoles.