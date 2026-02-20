La dura escalada de Ana Alonso al bronce olímpico de esquí de montaña empezó tras ser atropellada

BORMIO, Italia (AP) — La esquiadora de montaña Ana Alonso tuvo que superar la cuesta más empinada en su camino hacia una medalla olímpica de bronce sin que hubiera recorrido alguno. Tampoco había nieve ni rivales.

Confió en sí misma —y en una rodilla lesionada— para intentarlo y llegar a la línea de salida en los Juegos de Milán-Cortina.

Mientras montaba en bicicleta en una sesión de entrenamiento en septiembre, un automóvil atropelló a la corredora española. Se rompió ligamentos de la rodilla y se lesionó el hombro. Una cirugía casi con seguridad habría significado perderse los Juegos de Invierno, donde su deporte —que consiste en esquiar cuesta arriba y luego cuesta abajo— hacía su debut olímpico.

Así que, en cambio, hizo rehabilitación y esperó poder competir de alguna manera en Bormio. Esta medalla de bronce, la que ganó el jueves, se sintió casi irreal. Camino a la meta, incluso miró por encima del hombro no una o dos veces, sino tres o cuatro, solo para asegurarse de que la medalla, en efecto, era suya.

“No podía creerlo”, dijo Alonso, de 31 años. “Estaba muy emocionada. Tratar de creer que conseguí esta medalla fue un momento hermoso para mí”.

Se espera que haga pareja con su compatriota Oriol Cardona, el campeón olímpico en la prueba masculina, para el relevo mixto del sábado.

El choque que casi puso fin a su búsqueda olímpica

En septiembre, Alonso publicó en Instagram la noticia de su accidente. Incluyó una foto suya con el brazo izquierdo en cabestrillo y la rodilla izquierda con una férula. Explicó que se percató del automóvil en el último momento y, al darse cuenta de que no había escapatoria, se preparó para el impacto.

Eso, escribió, evitó que ocurriera algo peor. Había otra imagen de ella sentada en la calle, con gente alrededor, y el parabrisas de un auto destrozado al fondo.

Prometió abrirse camino de regreso al circuito del skimo, y publicó entonces en Instagram una nota: “Hace apenas siete meses cumplí un sueño que empezó cuando tenía siete años. No creo que la vida me haya llevado hasta allí para detenerme ahora. Esto no es un final, es solo un nuevo reto que enfrentaré con determinación, fe y pasión”.

Alonso Rodríguez se abre camino de regreso

Unos tres meses después del choque, volvió a ponerse los esquís. A mediados de enero, ya estaba de regreso en el circuito de carreras de la Copa del Mundo.

Y a inicios de febrero, volvió al podio, al quedar segunda con Cardona en una carrera de relevos.

Por eso tenía tanta confianza el jueves mientras recorría un trazado que incluía atravesar un patrón con forma de rombo antes de quitarse los esquís para subir escaleras con las botas de esquí, seguido de otro ascenso vertical con los esquís puestos de nuevo y, por último, el descenso. Terminó a 10,45 segundos de la ganadora suiza Marianne Fatton. Pero, a decir la verdad, el objetivo era simplemente poder ser parte de la partida.

Esta medalla, bueno, fue un extra.

“Quería centrarme en mí misma y estar orgullosa de mi actuación, sin importar los resultados”, manifestó Alonso, plata en el campeonato mundial de 2025. “Así que nada más quería cruzar la meta estando contenta con mi rendimiento”.

Lo siguiente será la prueba mixta por equipos el sábado, para cerrar el programa de competencias en Bormio.

Se espera que ella y Cardona formen pareja —los emparejamientos oficiales se anuncian más tarde— y estarán entre los favoritos. Es un grupo potente que incluye a Emily Harrop, ganadora de la plata, quien se espera que haga dupla con Thibault Anselmet, el medallista de bronce en la carrera masculina, para representar a Francia. Un equipo suizo, encabezado por Fatton, también estará en la pelea por las medallas.

Su compañero Cardona se cuenta entre los impresionados por la actuación de Alonso.

“Estábamos calentando y nos dimos cuenta de que Ana había quedado tercera y que teníamos la primera medalla para nosotros”, explicó Cardona. “Fue fuente de motivación”.

Para Alonso, su impulso de motivación se produjo de otra montaña, en Cortina, donde la esquiadora italiana Federica Brignone ganó el oro en el super-G y el eslalon gigante. Brignone regresó después de romperse múltiples huesos de la pierna izquierda en marzo pasado.

“Siempre tuvimos la convicción de que podía estar aquí y dar mi mejor actuación”, señaló Alonso. “En los últimos días, cuando Federica ganó dos medallas de oro, fue una inspiración, porque sé que ha estado trabajando muy duro.

“Al final, el trabajo duro dio frutos. Estoy muy feliz por ella y por mí”, remarcó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/depprtes