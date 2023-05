La EAC tilda de "injustas" las críticas de RDC a la acción de la fuerza regional desplegada en el país

El secretario general de la Comunidad Africana Oriental (EAC, según sus siglas en inglés), Peter Mathuki, ha tildado de "injustas" las críticas del presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a la acción de la fuerza regional desplegada en el este del país ante los combates con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"Decir que la fuerza regional no hace nada, en este poco tiempo, no es justo", ha señalado Mathuki, quien ha reconocido sin embargo que el ritmo de aplicación de su mandato "no es el esperado", según ha informado la emisora Radio France Internationale.

Tshisekedi criticó el miércoles la existencia de una "cohabitación" entre la fuerza regional de la EAC y el M23 en zonas del este del país africano, al tiempo que adelantó que que estas tropas podrían retirarse de la zona durante el mes de junio, en medio de disputas sobre la interpretación de la duración del mandato.

El M23 es un grupo rebelde formado principalmente por tutsis congoleños y que opera principalmente en la provincia de Kivu Norte. Tras un conflicto entre 2012 y 2013, RDC y el grupo firmaron en diciembre un acuerdo de paz. En dichos combates, el Ejército congoleño contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas.

El grupo lanzó una nueva ofensiva en octubre de 2022, recrudecida a partir de noviembre, lo que provocó una crisis diplomática entre RDC y Ruanda por su papel en el conflicto. Kigali ha acusado a Kinshasa de apoyar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda.

Europa Press