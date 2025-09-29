La EBA lanza este lunes su ejercicio anual de transparencia de la banca y analizará más de 100 entidades

LA NACION

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha dado comienzo este lunes al ejercicio anual de transparencia de más de un centenar de entidades financieras, cuyos resultados espera publicar a principios del mes de diciembre junto al informe anual de evaluación de riesgos, según ha informado el regulador paneuropeo en un comunicado.

El ejercicio se basará únicamente en los informes de supervisión y abarcará las posiciones de capital, los activos financieros, las exposiciones al riesgo, las exposiciones soberanas y la calidad de los activos.

Esta edición complementará la prueba de resistencia bianual de la EBA y utilizará los datos de los supervisores para ofrecer una "imagen clara" de la solidez del capital, las vulnerabilidades frente a riesgos y la solvencia de los bancos.

A este respecto, el examen comenzó a incluir a partir de 2019 divulgaciones trimestrales, lo que, según la EBA, permitió aumentar "considerablemente" la cantidad de información disponible para la opinión pública.

