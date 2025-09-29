La EBA lanza este lunes su ejercicio anual de transparencia de la banca y analizará más de 100 entidades
La EBA lanza este lunes su ejercicio anual de transparencia de la banca y analizará más de 100 entid
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha dado comienzo este lunes al ejercicio anual de transparencia de más de un centenar de entidades financieras, cuyos resultados espera publicar a principios del mes de diciembre junto al informe anual de evaluación de riesgos, según ha informado el regulador paneuropeo en un comunicado.
El ejercicio se basará únicamente en los informes de supervisión y abarcará las posiciones de capital, los activos financieros, las exposiciones al riesgo, las exposiciones soberanas y la calidad de los activos.
Esta edición complementará la prueba de resistencia bianual de la EBA y utilizará los datos de los supervisores para ofrecer una "imagen clara" de la solidez del capital, las vulnerabilidades frente a riesgos y la solvencia de los bancos.
A este respecto, el examen comenzó a incluir a partir de 2019 divulgaciones trimestrales, lo que, según la EBA, permitió aumentar "considerablemente" la cantidad de información disponible para la opinión pública.
Otras noticias de Unión Europea
- 1
Los insultos y las agresiones que tuvo que soportar Rory McIlroy en la Copa Ryder
- 2
Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta
- 3
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 4
Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández