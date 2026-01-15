La economía agraria de EEUU muestra crecientes grietas por alza de costos, empleos desaparecen

Por P.J. Huffstutter, Karl Plume y Julie Ingwersen

CHICAGO, 15 ene (Reuters) - En todo el cinturón agrícola de Estados Unidos corren tiempos deprimentes. Los agricultores se enfrentan a otra temporada de precios bajos, costos elevados y decisiones difíciles sobre cómo -o si- seguir operando.

Los bancos están cerrando el grifo a algunos agricultores justo cuando necesitan dinero urgentemente. Miles de trabajadores pierden su empleo por el cierre de plantas de envasado de carne y la reducción de la producción de maquinaria agrícola.

Las tensiones en la economía agraria estadounidense se extienden por todo el sector rural, desde tractores sin vender en los concesionarios hasta empresas agroindustriales que informan de la reducción de sus beneficios, mientras la abundante oferta de grano pesa sobre los mercados.

Desde hace tres años, los precios de los cultivos son bajos y los costos de producción elevados. Este año se perfila igual de sombrío, según las entrevistas con productores, economistas agrarios y grupos comerciales del sector.

Además, los últimos datos del gobierno sobre las cosechas de esta semana mostraron una producción mayor de la esperada, mientras que los inventarios de maíz alcanzaron un récord en diciembre: otra señal de alarma que indica los bajos precios de las cosechas y la baja rentabilidad de las granjas.

Cualquier cambio de tendencia ahora depende de una frágil cadena de eventos, dijeron, incluida una resolución de las guerras comerciales del presidente Donald Trump, compras renovadas de China y políticas nacionales de biocombustibles más favorables. Los agricultores estadounidenses también se beneficiarían del clima desfavorable en los países productores de granos rivales.

"Hablas con los agricultores y dicen: 'No sé qué voy a hacer'", dijo Sherman Newlin, un agricultor de cultivos en hilera de Illinois y analista de mercado de Risk Management Commodities. "Conozco bancos que están rechazando a los agricultores, y agricultores que dicen que no pueden pagar la nota de operación del año pasado. Es bastante deprimente".

Los agricultores estadounidenses produjeron cosechas copiosas de maíz y soja el pasado otoño boreal, lo que se sumó a un exceso mundial de grano. Los productores de soja también perdieron miles de millones de dólares en ventas a China, el principal comprador de soja del mundo.

Los productores chinos de piensos recurrieron en su lugar a proveedores sudamericanos para evitar los aranceles impuestos por Pekín a las importaciones estadounidenses en represalia por los aranceles de Trump a China.

Los agricultores han recibido con satisfacción el más reciente paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares de Trump, pero los productores y los economistas dijeron que estos fondos se quedarán cortos para revertir el daño de los bajos precios de los cultivos y las oportunidades de exportación perdidas.

A medida que aumenta la presión financiera, los grupos agrícolas están presionando para obtener una dirección más clara a largo plazo sobre los biocombustibles y políticas comerciales que les ayuden a expandir las exportaciones.

Según los economistas, el mensaje del sector rural es cada vez más contundente: si los funcionarios quieren que los agricultores sigan plantando con precios bajos y costos altos, tienen que ofrecer algo más que un alivio temporal.

Se espera que los costos de producción, especialmente los de los fertilizantes, sigan siendo elevados durante otro año de facturas de insumos dolorosamente altas. El acceso al crédito se está restringiendo, lo que dificulta a los agricultores la obtención de los préstamos a corto plazo necesarios para comprar los insumos y plantar su cosecha de primavera.

"Los insumos van a ser astronómicamente altos", dijo el presidente de la Asociación Americana de la Soja, Scott Metzger. "Va a costar más plantar los cultivos este año".

COSECHA POCO RENTABLE

Se espera que esta situación persista, sobre todo para los agricultores de cultivos en hilera. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé que los costos totales de producción del maíz aumenten alrededor de un 3% en 2026 con respecto a 2025, mientras que los de la soja aumentarán un 3,1%.

Al mismo tiempo, los precios agrícolas promedio del maíz cosechado el pasado otoño y comercializado este año se estimaron en 4,10 dólares el bushel y los de la soja en 10,20 dólares el bushel, ambos por debajo de los niveles de 2023, según los últimos datos del USDA.

Basándose en las perspectivas preliminares de rendimiento del USDA para 2026 y en las últimas estimaciones de costos de producción de la agencia, los agricultores necesitarían precios del maíz de 5,03 dólares el bushel y de la soja de 12,80 dólares el bushel simplemente para alcanzar el punto de equilibrio, según un análisis de Reuters de las cifras del USDA.

"Es muy similar al año pasado, en el sentido de que realmente no hay un cultivo que se pueda señalar y decir: 'Hay una oportunidad de ganancia'", dijo Chad Hart, economista agrícola de la Universidad Estatal de Iowa. "Todo está bajo el agua en este momento".

Los prestamistas se muestran cada vez más cautelosos. CoBank, uno de los mayores prestamistas agrícolas de Estados Unidos, dijo que la calidad crediticia de su cartera de préstamos se deterioró en el tercer trimestre y se mostró cauteloso ante la debilidad de los precios de las materias primas y los elevados costos de los insumos.

Registró 129 millones de dólares en provisiones para pérdidas crediticias hasta los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 6 millones de dólares del año anterior. Como algunos clientes no podían pagar sus facturas, el banco canceló esas deudas y acumuló fondos de emergencia para préstamos que preveía que podrían fallar a continuación.

DOLOR FINANCIERO

Todavía no se conoce el alcance de la tensión financiera, en parte porque el cierre del Gobierno durante 43 días el año pasado retrasó los datos federales necesarios para evaluar los ingresos agrícolas, la deuda y los balances, dijeron economistas a Reuters. Para algunos operadores, en particular los agricultores de cultivos en hilera, el tiempo ya se ha agotado.

Los registros de los tribunales estadounidenses mostraron que 293 agricultores o explotaciones agrícolas se acogieron al Capítulo 12 de bancarrota en los primeros nueve meses de 2025, casi un 36% más que el número total de solicitudes de este tipo en todo 2024.

Las quiebras suelen ser un indicador rezagado de la tensión financiera, y los casos representan una pequeña parte de los productores estadounidenses. Pero el Capítulo 12, que fue diseñado para ayudar a los agricultores a reestructurar la deuda y permanecer en el negocio, ahora está dando lugar a más liquidaciones agrícolas, dijo Joe Peiffer, un abogado de bancarrota agrícola con sede en Iowa.

Con los precios de los cultivos bajos y los costos de producción altos, no hay manera de que algunos de estos productores sigan siendo solventes, dijo Peiffer.

En tanto, las ventas de tractores el año pasado descendieron casi un 10% respecto al año anterior, mientras que las de cosechadoras cayeron más de un 35%, según la Asociación de Fabricantes de Maquinaria.

Muchos agricultores, en cambio, están haciendo que la maquinaria vieja dure más. Terry Griffin, catedrático de economía agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, analizó los datos de la Administración de Incendios de Estados Unidos y descubrió que, a medida que disminuían los ingresos agrícolas en los últimos años, aumentaba el número de incendios de cosechadoras en Kansas.

"Es como si tienes un coche viejo y no tienes dinero para mantenerlo, dejas de cambiarle el aceite o de limpiarlo", explica Griffin. "Necesitas dinero para mantener tu equipo".

PÉRDIDA DE EMPLEO RURAL

Deere & Co. ha despedido a más de 2000 empleados en ocho fábricas de Estados Unidos desde 2023.

Los fabricantes de equipos rivales AGCO y CNH Industrial también han reducido las nóminas. AGCO dijo a mediados de 2024 que planeaba recortar alrededor del 6% de su plantilla, que a finales de 2024 era de 24000. CNH anunció cientos de despidos en Minnesota, Dakota del Norte y Wisconsin el año pasado, citando la débil demanda y el aumento de los costos de los materiales vinculados en parte a las políticas arancelarias de Trump.

El sector rural también podría perder más puestos de trabajo en escuelas, hospitales y agencias gubernamentales locales de las que dependen muchas familias rurales para pagar las facturas y amortiguar los años malos en la granja, dijo el economista de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign Jonathan Coppess.

Las fuertes reducciones de Medicaid y los recortes en el seguro de salud podrían aumentar el número de pacientes sin seguro y poner a prueba a los hospitales rurales, mientras que algunos estados gobernados por demócratas podrían luchar con la congelación de Trump en los subsidios de cuidado infantil y los fondos de asistencia familiar.

"Esto es más que despidos en las plantas de Deere, que tendrán un impacto en comunidades específicas", dijo Coppess. "Hay un martillo mucho más grande cayendo sobre el sector rural". (Reporte de P.J. Huffstutter, Karl Plume y Julie Ingwersen en Chicago; Editado en Español por Ricardo Figueroa)