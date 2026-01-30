La economía alemana crece más de lo esperado pero el desempleo aumenta

La economía alemana creció más de lo esperado en el último trimestre de 2025, según datos oficiales publicados el viernes, pero el número de desempleados superó los tres millones en enero por primera vez en meses.

El PIB aumentó un 0,3% en el último trimestre del año pasado, según la agencia de estadísticas Destatis. Una estimación inicial de la agencia a mediados de enero había situado el crecimiento en un 0,2%.

"La economía alemana terminó 2025 en terreno positivo tras un año turbulento, especialmente para el comercio exterior", indicó Destatis, señalando que un mayor gasto público y de los consumidores había impulsado el crecimiento.

Alemania se ha visto afectada por la desaceleración industrial, los altos costes energéticos, la débil demanda en mercados clave de exportación y los aranceles de Estados Unidos.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, anunció el año pasado un gran aumento del gasto público en defensa e infraestructuras y los analistas apuntan que sus efectos comienzan a notarse.

No obstante, hay indicios de que la economía sigue enfrentando dificultades y el viernes la Agencia Federal de Empleo informó que cerca de 3.085.000 personas estaban desempleadas en enero, unas 177.000 más que en diciembre.

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente se mantuvo estable en el 6,3%.

La última vez que la cifra superó los tres millones fue en agosto del año pasado.