La economía alemana está hecha trizas. Estos son cinco grandes motivos

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Alemania no ha registrado un crecimiento económico significativo en cinco años. Es un giro sorprendente para la economía más grande de Europa, que durante gran parte de este siglo había aumentado sus exportaciones y dominado el comercio mundial en productos de ingeniería como maquinaria industrial y automóviles de lujo.

¿Entonces, qué sucedió?

Aquí hay cinco razones para la continua recesión económica de Alemania:

Choque energético de Rusia

La decisión de Moscú de cortar el suministro de gas natural a Alemania tras la invasión de Ucrania fue un golpe duro. Durante años, el modelo empresarial de Alemania se basó en la energía barata que alimentaba la producción de productos industriales para la exportación.

En 2011, la entonces canciller Angela Merkel decidió acelerar el fin del uso de la energía nuclear en Alemania y recurrir al gas de Rusia para cubrir la brecha mientras el país se alejaba de la generación de carbón y avanzaba hacia la energía renovable. En ese momento, Rusia era considerada un socio energético confiable; las advertencias de lo contrario de Polonia y Estados Unidos fueron desestimadas.

Cuando Rusia cerró el grifo, en Alemania se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir de gas, ambos costos clave para industrias que requieren mucha energía para producir acero, fertilizantes, productos químicos y vidrio. Alemania tuvo que recurrir al gas natural licuado, o GNL, superenfriado e importado por barco desde Qatar y Estados Unidos. El GNL cuesta más que el gas de gasoducto.

La electricidad ahora cuesta a los usuarios industriales en Alemania un promedio de 20,3 céntimos de euro por kilovatio hora, según un estudio que la firma de investigación Prognos AG preparó para la Asociación de la Industria de Baviera. En Estados Unidos y China, donde se encuentran muchos competidores de las empresas alemanas, el costo es equivalente a 8,4 céntimos de euro.

Las fuentes de energía renovable no han crecido lo suficientemente rápido como para llenar el vacío. La resistencia de propietarios y regiones a las turbinas de viento ralentizó el crecimiento de la energía eólica. La infraestructura para transportar hidrógeno como combustible de reemplazo para los hornos de acero sigue en gran parte en la fase de diseño.

China: De cliente a competidor

Durante años, Alemania se benefició de la entrada de China en la economía global, incluso mientras otros países desarrollados perdían empleos ante China. Las empresas alemanas encontraron un nuevo mercado masivo para maquinaria industrial, productos químicos y vehículos. A principios y mediados de la década de 2010, Mercedes-Benz, Volkswagen y BMW obtuvieron grandes beneficios vendiendo en lo que se convirtió en el mercado automovilístico más grande del mundo.

En ese momento, las empresas chinas producían artículos como muebles y electrónica de consumo que no competían con las fortalezas centrales de Alemania. Luego, los fabricantes en China comenzaron a hacer las mismas cosas que los alemanes.

Los paneles solares subsidiados por el estado chino eliminaron a los fabricantes alemanes. En 2010, los fabricantes de paneles chinos dependían de equipos alemanes importados; hoy, la producción global de paneles solares depende de equipos de China. El gobierno de Beijing ha intensificado los esfuerzos para promover y subsidiar la fabricación para la exportación. Los productos resultantes —acero, maquinaria, paneles solares, vehículos eléctricos y baterías de vehículos eléctricos— ahora compiten con los productos alemanes en los mercados de exportación.

Alemania, la economía más centrada en el automóvil de la Unión Europea, tenía más que perder por la política industrial orientada a la exportación de China. En 2020, China no era un exportador neto de vehículos; para 2024, estaba exportando cinco millones al año. Las exportaciones netas de Alemania cayeron a la mitad durante el mismo período, a 1,2 millones de automóviles. La capacidad de las fábricas chinas se estima en 50 millones de vehículos al año, aproximadamente la mitad de la demanda global.

Recortes en la inversión

Alemania se volvió complaciente durante los buenos tiempos y pospuso la inversión en proyectos a largo plazo como líneas de tren e internet de alta velocidad. El gobierno equilibró su presupuesto y a veces tuvo superávits gracias a los ingresos fiscales de una economía en auge.

Hoy en día, los viajeros alemanes miran con resignación trenes que no llegan a tiempo y constantes interrupciones del servicio mientras se realizan reparaciones en las vías desgastadas. La conexión a internet de alta velocidad aún no ha llegado a algunas áreas rurales. Una línea de transmisión para llevar electricidad desde el norte ventoso de Alemania a las fábricas en el sur lleva años de retraso y no estará lista antes de 2028. Un puente clave en la autopista que conecta la región industrial del Ruhr con el sur de Alemania tuvo que cerrarse en 2021, diez años después de que surgieran dudas sobre su durabilidad. El reemplazo no estará listo antes de 2027.

Una enmienda constitucional de 2009 ató de manos al gobierno al limitar el gasto en déficit. La cuestión de si aflojar el llamado techo de deuda será un tema espinoso para el gobierno alemán que se forme tras las elecciones del 23 de febrero.

Falta de trabajadores cualificados

Las empresas alemanas tienen problemas para encontrar trabajadores con las habilidades adecuadas, desde trabajadores de tecnologías de la información altamente capacitados hasta empleados de escuelas infantiles, asistencia a ancianos y personal de hoteles. En una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de Alemania a 23.000 empresas, el 43% de las compañías dijeron que no podían cubrir puestos vacantes. La respuesta aumentó al 58% para las empresas con más de 1.000 trabajadores.

Menos estudiantes alemanes están interesados en campos STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Una población envejecida agrava el problema, mientras que una escasez de servicios de cuidado infantil asequible hace que muchas mujeres trabajen a tiempo parcial o no trabajen en absoluto. Los obstáculos burocráticos dificultan la contratación de inmigrantes altamente calificados, aunque una ley aprobada en 2020 y fortalecida en 2023 busca facilitar el proceso.

Burocracia

Los largos procedimientos de aprobación y el exceso de papeleo son un lastre para la economía, según las empresas y economistas alemanes. Obtener un permiso de construcción para una turbina eólica puede tomar años. Algunos otros ejemplos, entre docenas mencionadas por grupos empresariales alemanes:

— Las empresas que instalan paneles solares deben registrarse tanto ante los reguladores gubernamentales como ante su empresa de servicios públicos local, aunque la empresa de servicios podría transmitir la información al nivel gubernamental.

— Los restaurantes deben registrar las temperaturas de los refrigeradores a mano y mantener copias impresas de los registros durante un mes, incluso si los datos se han almacenado digitalmente.

— Una ley que exige a las empresas certificar que sus proveedores cumplen con las normas ambientales y laborales fue más allá de los requisitos de la UE, imponiendo una carga mayor a las empresas alemanas que a sus competidores europeos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.