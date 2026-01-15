La economía alemana rompe dos años de recesión con un modesto crecimiento en 2025

Por Maria Martinez

BERLÍN, 15 ene (Reuters) -

La economía alemana creció un 0,2% en 2025, dijo el jueves la Oficina Federal de Estadística, la primera expansión en tres años, a medida que los consumidores y el gasto público comienzan a impulsar una recuperación hasta ahora lenta.

La mayor economía de Europa se estancó cuando su vasto sector industrial quedó excluido de los principales mercados de exportación y los consumidores optaron por ahorrar en lugar de gastar.

El canciller Friedrich Merz ha puesto en marcha un enorme plan de gasto para impulsar las perspectivas económicas, pero está tardando en llegar a la economía.

"Tras dos años de recesión, la economía alemana ha vuelto a crecer. El crecimiento se debe sobre todo al aumento del consumo de los hogares y del gasto público", dijo Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística.

El aumento del producto interior bruto en 2025 se ajustó a las previsiones de los analistas consultados por Reuters.

La economía creció un 0,2% en el último trimestre de 2025.

INVERSIÓN SIGUE CAYENDO

El consumo de los hogares aumentó en 2025 un 1,4% ajustado a los precios, mientras que el gasto público creció un 1,5% ajustado a los precios, según la oficina de estadística.

Sin embargo, la inversión descendió un 0,5% respecto al año anterior.

"El importante crecimiento del gasto de inversión de las administraciones públicas, sobre todo en defensa, no compensó el descenso de la inversión en maquinaria y equipos", dijo la oficina, ya que se produjo una caída interanual del 2,3%.

El Parlamento alemán aprobó en marzo un plan de aumento masivo del gasto, con el que se deshace de décadas de conservadurismo fiscal con la esperanza de reactivar el crecimiento económico y aumentar el gasto militar.

El plan fiscal incluye un fondo especial de 500.000 millones de euros (US$ 568.000 millones) para infraestructuras y planes para eliminar en gran medida la inversión en defensa de las normas que limitan el endeudamiento.

Los presupuestos de las Administraciones Públicas registraron un déficit financiero de unos 107.000 millones de euros (US$ 124.000 millones) a finales de 2025, según cálculos provisionales.

El déficit financiero era casi 8.000 millones de euros inferior al de 2024 porque los ingresos públicos crecieron un 5,8%, más que el aumento del 5,1% de los gastos públicos.

(US$ 1 = 0,8598 euros) (Información de María Martínez; edición de Miranda Murray y Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)