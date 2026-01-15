La economía alemana se anotó un tímido crecimiento en 2025

La economía alemana, la mayor de la zona euro, creció un 0,2% en 2025 después de dos años de recesión, y pese a la persistente crisis industrial, según una primera estimación publicada el jueves por el instituto Destatis.

Tras una caída del 0,9% en 2023 y del 0,5% en 2024, la economía alemana parece estabilizarse con este dato.

El avance fue modesto en 2025, apenas un 0,2%, y "se explica principalmente por el incremento de los gastos de consumo de los hogares y del Estado", declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis, citada en el comunicado.

Alemania, antaño muy dependiente del gas ruso, sigue acusando la profunda crisis de su modelo industrial y exportador, fragilizado desde la pandemia y la posterior crisis energética desatada por la invasión de Ucrania.

"El comercio exterior se ha visto confrontado a vientos contrarios, entre el incremento de los aranceles de Estados Unidos, la revalorización del euro y la mayor competencia china", desgrana el comunicado.

Las exportaciones alemanas retrocedieron por tercera vez consecutiva, un 0,3% esta vez, y especialmente marcada en los autos, la maquinaria y los productos químicos, sectores enseña del 'Made in Germany'.

Las inversiones fueron débiles en construcción y equipamientos, pese a un paquete de cientos de miles de millones de euros adoptado el año pasado por el gobierno del conservador Friedrich Merz para modernizar las infraestructuras y las fuerzas armadas.

La coalición de Merz espera no obstante que el plan de estímulo surta efecto y propicie este año un crecimiento del PIB del 1,3%.

En el último trimestre de 2025, el producto interior bruto alemán creció un 0,2% respecto a los tres meses previos, de acuerdo con una estimación provisional.