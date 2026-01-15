LA NACION

La economía alemana se anotó un tímido crecimiento en 2025

La economía alemana, la mayor de la zona euro, creció un 0,2% en 2025 después de dos años de recesión, y pese a la persistente crisis industrial, según una primera estimación...

La economía alemana se anotó un tímido crecimiento en 2025
La economía alemana se anotó un tímido crecimiento en 2025

La economía alemana, la mayor de la zona euro, creció un 0,2% en 2025 después de dos años de recesión, y pese a la persistente crisis industrial, según una primera estimación publicada el jueves por el instituto Destatis.

Tras una caída del 0,9% en 2023 y del 0,5% en 2024, la economía alemana parece estabilizarse con este dato.

El avance fue modesto en 2025, apenas un 0,2%, y "se explica principalmente por el incremento de los gastos de consumo de los hogares y del Estado", declaró Ruth Brand, presidenta de Destatis, citada en el comunicado.

Alemania, antaño muy dependiente del gas ruso, sigue acusando la profunda crisis de su modelo industrial y exportador, fragilizado desde la pandemia y la posterior crisis energética desatada por la invasión de Ucrania.

"El comercio exterior se ha visto confrontado a vientos contrarios, entre el incremento de los aranceles de Estados Unidos, la revalorización del euro y la mayor competencia china", desgrana el comunicado.

Las exportaciones alemanas retrocedieron por tercera vez consecutiva, un 0,3% esta vez, y especialmente marcada en los autos, la maquinaria y los productos químicos, sectores enseña del 'Made in Germany'.

Las inversiones fueron débiles en construcción y equipamientos, pese a un paquete de cientos de miles de millones de euros adoptado el año pasado por el gobierno del conservador Friedrich Merz para modernizar las infraestructuras y las fuerzas armadas.

La coalición de Merz espera no obstante que el plan de estímulo surta efecto y propicie este año un crecimiento del PIB del 1,3%.

En el último trimestre de 2025, el producto interior bruto alemán creció un 0,2% respecto a los tres meses previos, de acuerdo con una estimación provisional.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...